Perdón por estancia irregular: cómo solicitar este documento en EEUU y quiénes califican

¿Sabías que puedes pedir perdón a Estados Unidos por una estancia irregular en el país? Esta acción, a través de un documento oficial, puede librarte del llamado “castigo de los 10 años”, que por ley te prohíbe entrar al país, luego de permanecer sin documentos por más de 180 días o 1 año.

Elizabeth Uribe, abogada de Inmigración en Uribe & Uribe APLC, conversó con CNN y explicó: “Ciertas personas califican para un perdón y lo que es el perdón, en términos sencillos, es pedirle al Departamento de Seguridad Interna: ‘Perdónenme por haber estado aquí sin documentos y apruébenme el perdón para poder obtener mi residencia sin tener que salir y esperar en el extranjero por 10 años'”.

¿Quiénes califican para el perdón por estaciona irregular y cómo solicitarlo?

No cualquiera puede calificar para este documento, aclara la abogada. “Esta es una de las razones que hay tantas personas que a pesar de tener hijos, ciudadanos mayor de edad, no han podido arreglar, porque si salen al extranjero no van a poder regresar hasta que cumplan 10 años afuera“, señaló.

Según la experta, para obtener ese “perdón por estancia irregular”, es obligatorio:

Estar casado con alguien en los Estados Unidos

Tener madre o padre que sea residente legal permanente o ciudadano

La Agencia de Inmigración y Ciudadanía (USCIS, por sus siglas en inglés) dispone en su sitio web el formulario que debes descargar y entregar, con sus respectivas instrucciones. Este documento se llama I-601A, Solicitud de Exención Provisional por Presencia Irregular.

El trámite de este documento implica una tarifa que debes pagar y de acuerdo al USCIS, el costo de $795 dólares.

Antes de presentar el formulario, la agencia indica cuáles son los campos obligatorios que debes completar, de modo que tu solicitud no sea rechazada. Estas son las recomendaciones:

Parte 1 – Información Acerca de Usted Número de Registro de Extranjero (Número A), (si alguno) Apellido Dirección física en Estados Unidos Fecha de nacimiento País de nacimiento

Parte 3 – Información sobre su Caso de Visa de Inmigrante Base bajo la cual usted va a inmigrar a Estados Unidos (1.a. – 1.e.) Número de Caso de Visa de Diversidad de DOS (Número de caso KCC), (si corresponde) Número de Recibo de USCIS (de su petición de visa de inmigrante aprobada) (Formulario I-130, I-140 o I-360), (si corresponde) Número de Caso Consular de DOS (Número de Caso NVC), (si corresponde).



