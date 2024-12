Terence Crawford descarta retirarse si no pelea con Canelo

Terence Crawford, campeón de peso superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), descartó retirarse si no consigue la pelea con Saúl ‘Canelo’ Álvarez por los títulos unificados de las 168 libras.

En declaraciones a BoxNation, Crawford explicó que todavía colgar los guantes no está en sus planes y que solo está buscando la mejores opciones para subir al ring en esta etapa de su carrera.

“No, todavía no. Lo estamos tomando día a día. En este momento, estoy disfrutando de la vida y de los frutos de mi trabajo. No diría eso. Ahora mismo, estoy esperando mis opciones y buscando las mejores oportunidades y opciones para Terence Crawford en mi carrera”, dijo.

La aclaratoria surge porque Turki Alalshikh había comentado que la única pelea en la que estaba interesado el estadounidense era con el tapatío y se rumoró que, si no sucedía, Bud podría retirarse por su avanzada edad.

“Por eso lo miras y lo ves. Eso es lo que todo el mundo quiere ver, por lo que peleamos, porque todo el mundo tiene preguntas que necesitan ser respondidas. La única forma de poder responderlas es si Canelo y yo subimos al ring y peleamos. Entonces, si peleamos, las preguntas de todos y lo que se debe y no se debe hacer serán respondidas”, agregó.

Si este duelo se concreta, gran parte de los expertos en el deporte pronostican que Terence Crawford estará en desventaja por el peso y no podrá derrotar al tapatío, mientras que otros opinan que el tamaño no sería un problema porque el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer a al campeón de 168 libras en su propio terreno.

Por ahora, Canelo Álvarez descartó cualquier tipo de negociación con Turki Alalshikh y Crawford. Aunque el mexicano ha dicho que subiría al ring si le ofrecen una buena cantidad de dinero, en estos momentos se encuentra disfrutando de sus vacaciones y será en enero de 2025 cuando anuncie su próximo rival.

Canelo Álvarez no tiene planes por ahora de pelear con Terence Crawford. Crédito: Amanda Wescott/Showtime | Cortesía

Terence Crawford, de 37 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, retuvo su campeonato unificado de las 168 libras ante Edgar Berlanga y ahora tiene marca de 62 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

