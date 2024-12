Audios del VAR despojan de polémica gol del América vs. Monterrey

Después de toda la polémica que generó el primer gol del América anotado por Kevin Álvarez, en donde en la mayoría de programas de análisis de fútbol lo han dado como ilegal, el sistema de revisión en video de la Federación Mexicana de Fútbol (VAR), despojó de controversia la anotación al considerarlo en los audios como legal.

En dichas pruebas testimoniales por parte de la Comisión de Árbitros se aclara que dicha anotación fue declarada correctamente al no existir impedimentos reglamentarios y de criterio que juzguen como una interferencia por parte de Henry Martín en el disparo de Kevin Álvarez sobre el marco de Luis Cárdenas.

Audios del #VARLigaMX I Final Ida @ClubAmerica vs. @Rayados.



Te compartimos los audios y videos donde los árbitros de campo decidieron correctamente validar el gol del Club América, ya que no existen argumentos reglamentarios para considerar una interferencia. pic.twitter.com/ilH6gCGSph — Comisión de Árbitros (@Arbitraje_MX) December 13, 2024

En la exposición auditiva, se detalla lo que se dijo a la hora de revisar dicha acción que ha sido analizada hasta la saciedad en las últimas 24 horas por un sinfín de programas deportivos y de polémica futbolística considerando que Henry Martín sí obstruyó al portero de los Rayados.

En este sentido se escucha a uno de los árbitros asistentes: “Henry Martín, pero interfiere, se hace a un lado, el portero ve todo el tiempo el balón. Para mí es gol correcto”, por lo que de inmediato corrió al centro del campo para validar la anotación.

Por su parte, en el VAR se detalló que: “Tengo todo limpio, te escuché. Ahí no tengo fuera de juego, correcto, seguimos, tengo una posible mano del atacante que no se nos olvide… pero no tengo mano nunca, y en caso sería involuntaria, pero no le pega nunca”.

A su vez el AVAR precisó que: “Ahora el disparo y lo que describe de la posible interferencia”, VAR continúa: “A la hora del disparo está completamente a un lado, no tiene ninguna posibilidad de que lo estorbe el delantero, seguimos”.

“Tengo un gol correcto, incluso el jugador se quita, no tengo interferencia. Víctor me escuchas. Check Complete, gol correcto del jugador número 5, el jugador nunca interfiere y no hay mano de ningún delantero en los rebotes”, sentenció la gente del VAR.

Estos audios desestiman los reclamos del español Sergio Canales que al finalizar el juego se quiso comer a los árbitros al intentar meterse a su vestidor en el estadio Cuauhtémoc, para reclamarles la ilegalidad de esta jugada, provocando una falta al reglamento, pero que obviamente pasará por alto en el reporte de la Comisión Disciplinaria.

