“Chucky” Lozano y su objetivo de cara a la Copa del Mundo 2026

Por diversas razones Hirving “Chucky” Lozano ha sido uno de los grandes ausentes en la Selección de México en los últimos tiempos, una situación que el delantero confía en que va a cambiar pronto con la firme intención de poder llegar a la Copa del Mundo 2026, su gran objetivo.

En una conversación con TUDN el jugador del PSV Eindhoven, que a partir del 2025 será la gran estrella del San Diego FC en su estreno en la Major League Soccer, reveló la meta que se propuso a mediano plazo con el combinado azteca con el que jugó por última vez en marzo pasado.

“El puesto te lo ganas jugando y tratando de hacerlo de la mejor manera, pero sí para mí sí me ilusiona el Mundial. Sí es un sueño para mí, porque la verdad que un Mundial en México es más especial. Sueño con eso y voy a trabajar durísimo para poder estar ahí, creo que paso a paso”, comentó.

Un fragmento de la entrevista de Hirving "Chucky" Lozano en TUDN en la que el delantero conversó de varios temas, entre ellos su deseo de volver a vestir la camiseta de la selección nacional.

El delantero de 29 años de momento está enfocado en terminar de la mejor forma su paso por el PSV Eindhoven que finaliza este mes de diciembre para luego comenzar una nueva etapa en su carrera como jugador del San Diego FC en la MLS donde seguirá trabajando para volver a estar en El Tri.

“Ahora cerrar este ciclo y empezar otro en San Diego, ojalá que pueda estar de la mejor manera de salud, de todo y pueda empezar de la mejor manera allá”, agregó el atacante que quiere dejar en el pasado esta etapa en la que no pudo estar presente en el combinado nacional.

“El verano pasado fue un momento difícil para mí, porque no me lo esperaba, hay que respetar las decisiones”, recordó de lo que fue su baja en la Copa América 2024 con El Tri entonces dirigido por Jaime Lozano quien optó por no convocarlo para darle oportunidades a otros jugadores más jóvenes.

El delantero mexicano Hirving “Chucky” Lozano durante el encuentro que El Tri disputó ante Arabia Saudita durante la fase de grupos de la Copa del Mundo Qatar 2022. Crédito: Julio Cortez | AP

Pero con la llegada de Javier Aguirre al banquillo del equipo mexicano tampoco se pudo dar el esperado regreso a la Selección de México por parte de Hirving “Chucky” Lozano quien se mantiene confiado en poder concretar esa vuelta en el futuro cercano.

“Esta vez tuve una lesión un poco fuerte, y por eso estuve un poco tiempo parado, pero tuve unas conversaciones con Javier y Rafa, la verdad que super bien, positivas, claro que me gustaría estar en la Selección, espero y ojalá pueda tener otra oportunidad, hay que trabajar”, agregó.

La Selección de México estará disputando las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf en el mes de marzo enfrentando a Canadá buscando el pase a la final, instancia que disputó la pasada edición cayendo ante Estados Unidos (0-2) en lo que fue hasta el momento el último partido de “Chucky” Lozano con El Tri.

