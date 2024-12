“Cuesta despedirse”: Jorge Ramos cierra un capítulo en Univision con un emotivo mensaje

Jorge Ramos se despidió a lo grande de Univision este viernes, 13 de diciembre. A través de un emotivo escrito, repasó sus casi 40 años de trayectoria en el canal de televisión y recordó las palabras de Gabriel García Márquez “El periodismo es el mejor oficio del mundo”.

El artículo inició con una sentida dedicatoria a su familia y en especial a su compañera de vida, Chiquinquirá Delgado, a Paola, Nicolás, Carlota y María Elena.

Ramos, quien sentó las bases para ser uno de los periodistas más destacados de Estados Unidos, terminó su último noticiero y el domingo, 15 de diciembre, ser la última transmisión de su programa ‘Al Punto’.

“Cuesta despedirse de lo que más te gusta hacer y que te ha dado tanto en la vida”. Jorge Ramos

Más adelante mencionó “Durante poco más de 38 años estuve conduciendo el Noticiero Univision, transmitido por televisión para Estados Unidos y varios países de América Latina. Calculo que fueron unos 8 mil noticieros. Más o menos”.

Habló de su inexperiencia cuando comenzó a trabajar en la televisión: “Comencé muy joven, a los 28 años, y era tan inexperto que una ejecutiva de la compañía sugirió que me pintara canas para mejorar mi credibilidad. No le hice caso, pero la vida, muy poco después, me premiaría con una cabellera totalmente gris. A veces pienso que cada cana tiene un nombre, proviene de un lugar o de un momento que me cambió”.

“Me salvó muchas veces”

En su relato, Ramos recuerda a excompañeras de trabajo y añade que Ilia Calderón se hará cargo del noticiero, siendo la primera periodista afrolatina en Estados Unidos en tener esa responsabilidad.

“Al principio de mi carrera como anchor apenas podía leer el teleprompter. (El truco está en hablarle a la cámara como si fuera una persona y eso no es natural). Por eso, mi primera compañera en el noticiero, Teresa Rodríguez, apuntaba con sus impecables uñas rojas las palabras en mi guion de papel en caso de que me perdiera. Y me salvó muchas veces. He tenido el privilegio de trabajar en el noticiero con las mejores periodistas: Teresa, Andrea Kutyas, María Elena Salinas y, hasta hoy, Ilia Calderón, quien se hará cargo del noticiero, la primera afrolatina en Estados Unidos en tener esa responsabilidad en inglés o en español”, expresó.

El periodista hizo alusión a Gabriel García Márquez, quizás uno de los mayores referentes de la literatura y periodismo.

“Los periodistas no somos como los actores, que pueden vivir varias vidas a través de sus personajes. Nosotros tenemos una sola vida, pero muy intensa. El premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, tenía razón al decir que el periodismo es el mejor oficio del mundo. Nos obliga a estar bien parados en la tierra, como alguna vez me apuntó Isabel Allende. Además, creo que el periodismo te permite ser joven y rebelde toda la vida”.

Para despedirse, el mexicano afirmó que los periodistas también cargan sus traumas y temores.

“Me ha tocado de todo. Estuve en siete guerras -nunca en combate- y lo menciono solo porque tuve la gran fortuna de regresar ileso. O eso creía. Pero, como los soldados, los periodistas también cargamos nuestros traumas y temores”. Jorge Ramos

Añadió: “Si te bloqueas emocionalmente en la guerra o en una cobertura muy violenta para seguir trabajando, te seguirás bloqueando cuando regreses a casa. Todo lo que ves con el corazón se vuelve una cicatriz y a veces sangra cuando menos lo imaginas”.

El periodista fue despedido entre aplausos y alegrías por sus compañeros de trabajo, así quedó inmortalizado en un video publicado en su Instagram.

