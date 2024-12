De Taylor Swift a Bad Bunny: Ellos son los ganadores de los Premios Billboard 2024

Una nueva edición de los Premios Billboard de la Música se llevó a cabo la noche del pasado 12 de diciembre y decenas de artistas terminaron por llevarse la codiciada presea con la que se destaca lo mejor de la escena musical actual en diversas categorías.

En esta ocasión, fue la cantante estadounidense Taylor Swift, quien se convirtió en la artista más galardonada en la historia de dicha premiación al llevarse a casa 10 nuevos trofeos, incluido el de Top Artista, Top Artista Femenina, Top Artista Billboard 200 y Top Artista Hot 100, por mencionar algunos.

En la categoría latina, Bad Bunny, Fuerza Regida, Luis Miguel y Karol G fueron algunos de los nombres que figuraron dentro de la prestigiosa lista, poniendo en alto el talento de la comunidad hispana.

Por quinto año consecutivo, Bad Bunny ganó el premio Top Latin Artist, así como Top Latin Male Artist y Top Latin Album, esta última categoría gracias al éxito de su material discográfico “Nadie sabe lo que va a pasar mañana”, que debutó en el No. 1 del Billboard 200 y lideró por 10 semanas la lista Top Latin Albums desde su debut en octubre de 2023.

Por su parte, el grupo mexicano Fuerza Regida superó a Blink-182, Coldplay, Linkin Park y la agrupación de K-pop, Stray Kids, al llevarse el galardón en la categoría general Top Duo/Group.

A su vez, Karol G deslumbró en la ceremonia tras llevarse, por tercer año consecutivo, el premio Top Latin Female Artist. Mientras tanto, Luis Miguel obtuvo el premio Top Latin Touring Artist por el gran recibimiento de la gira mundial que realizó en 2023-2024.

Checa la lista completa de ganadores aquí:

Mejor artista

Zach Bryan

Sabrina Carpenter

Drake

Taylor Swift – GANADORA

Morgan Wallen

Mejor Artista Nuevo

Benson Boone

Tommy Richman

Chappell Roan – GANADORA

Shaboozey

Teddy Swims

Mejor Artista Masculino

Zach Bryan

Luke Combs

Drake

Post Malone

Morgan Wallen – GANADOR

Mejor Artista Femenina

Sabrina Carpenter

Billie Eilish

Chappell Roan

Taylor Swift – GANADORA

SZA

Mejor dúo o grupo

blink-182

Coldplay

Fuerza Regida – GANADORES

Linkin Park

Stray Kids

Mejor Artista Billboard 200

Zach Bryan

Drake

Taylor Swift – GANADORA

SZA

Morgan Wallen

Mejor Artista Hot 100

Zach Bryan

Sabrina Carpenter

Billie Eilish

Taylor Swift – GANADORA

Morgan Wallen

Mejor compositor Hot 100

Amy Allen

Jack Antonoff

Zach Bryan

Kendrick Lamar

Taylor Swift – GANADORA

Mejor Productor Hot 100

Jack Antonoff – GANADOR

Zach Bryan

Daniel Nigro

Finneas O’Connell

Taylor Swift

Artistas con las mejores canciones en streaming

Zach Bryan

Sabrina Carpenter

Kendrick Lamar

Taylor Swift – GANADORA

Morgan Wallen

Artista con las mejores canciones de radio

Sabrina Carpenter

Doja Cat

Taylor Swift – GANADORA

SZA

Morgan Wallen

Artista con mayores ventas de canciones

Jelly Roll

Jung Kook

Shaboozey – GANADOR

Taylor Swift

Teddy Swims

Mejor Artista Billboard Global 200

Sabrina Carpenter

Billie Eilish

Ariana Grande

Taylor Swift – GANADORA

The Weeknd

Mejor artista Billboard Global (Excluyendo a USA)

Sabrina Carpenter

Billie Eilish

Ariana Grande

Taylor Swift – GANADORA

The Weeknd

Mejor Artista R&B

Brent Faiyaz

Tommy Richman

SZA – GANADORA

Tyla

The Weeknd

Mejor Artista Masculino R&B

Brent Faiyaz

Tommy Richman – GANADOR

The Weeknd

Mejor Artista Femenina R&B

Muni Long

SZA – GANADORA

Tyla

Mejor Artista R&B en Gira

Chris Brown

Bruno Mars – GANADOR

Usher

Mejor Artista Rap

Drake – GANADOR

Future

Kendrick Lamar

Metro Boomin

Travis Scott

Mejor Artista Rap Masculino

Drake – GANADOR

Kendrick Lamar

Travis Scott

Mejor Artista Rap Femenina

Doja Cat – GANADORA

GloRilla

Nicki Minaj

Mejor Artista Rap en Gira

Nicki Minaj

Travis Scott – GANADOR

$uicideboy$

Mejor Artista Country

Zach Bryan

Luke Combs

Post Malone

Chris Stapleton

Morgan Wallen – GANADOR

Mejor Artista Country Femenina

Beyoncé – GANADORA

Megan Moroney

Lainey Wilson

Mejor Artista Rock en Gira

Coldplay – GANADOR

The Rolling Stones

Bruce Springsteen & The E Street Band

Mejor Artista Latino

Bad Bunny – GANADOR

Fuerza Regida

Junior H

KAROL G

Peso Pluma

Mejor Artista Latino Masculino

Bad Bunny – GANADOR

Junior H

Peso Pluma

Mejor Artista Latino Femenina

KAROL G – GANADOR

Shakira

Kali Uchis

Mejor Dúo/Grupo Latino

Eslabón Armado

Fuerza Regida – GANADORES

Grupo Frontera

Mejor Artista Latino en Gira

Bad Bunny

KAROL G

Luis Miguel – GANADOR

Mejor Artista Global K-Pop

ENHYPEN

Jimin

Jung Kook

Stray Kids – GANADORES

TOMORROW X TOGETHER

ÁLBUMES

Mejor Álbum Billboard 200

Zach Bryan, Zach Bryan

Drake, For All the Dogs

Noah Kahan, Stick Season

Taylor Swift, 1989 (Taylor’s Version)

Taylor Swift, The Tortured Poets Department – GANADOR

Mejor Soundtrack

Hazbin Hotel: Season One

Trolls: Band Together – GANADOR

Twisters: The Album

Wish

Wonka

Mejor Álbum R&B

Chris Brown, 11:11 – GANADOR

Brent Faiyaz, Larger Than Life

PARTYNEXTDOOR, PARTYNEXTDOOR 4 (P4)

Bryson Tiller, Bryson Tiller

Tyla, Tyla

Mejor Álbum Rap

21 Savage, american dream

Drake, For All the Dogs – GANADOR

Future & Metro Boomin, WE DON’T TRUST YOU

Nicki Minaj, Pink Friday 2

Rod Wave, Nostalgia

Mejor Álbum Country

Beyoncé, Cowboy Carter

Zach Bryan, The Great American Bar Scene

Zach Bryan, Zach Bryan – GANADOR

Chris Stapleton, Higher

Bailey Zimmerman, Religiously. The Album.

Mejor Álbum Rock

Zach Bryan, The Great American Bar Scene

Zach Bryan, Zach Bryan

Hozier, Unheard (EP)

Noah Kahan, Stick Season – GANADOR

Dolly Parton, Rockstar

Mejor Álbum Latino

Bad Bunny, nadie sabe lo que va a pasar mañana – GANADOR

Fuerza Regida, Pa Las Baby’s Y Belikeada

Grupo Frontera, El Comienzo

Junior H, $AD BOYZ 4 LIFE II

KAROL G, MAÑANA SERÁ BONITO (BICHOTA SEASON)

CANCIONES

Mejor Canción Hot 100

Benson Boone, “Beautiful Things”

Jack Harlow, “Lovin on Me”

Post Malone feat. Morgan Wallen, “I Had Some Help”

Shaboozey, “A Bar Song (Tipsy)”

Teddy Swims, “Lose Control” – GANADOR

Mejor Canción para Radio

Benson Boone, “Beautiful Things”

Jack Harlow, “Lovin on Me”

Tate McRae, “Greedy”

Taylor Swift, “Cruel Summer”

Teddy Swims, “Lose Control” – GANADOR

Mejor Colaboración

Zach Bryan feat. Kacey Musgraves “I Remember Everything”

Future, Metro Boomin & Kendrick Lamar “Like That”

Post Malone feat. Morgan Wallen “I Had Some Help” – GANADOR

Taylor Swift feat. Post Malone “Fortnight”

Morgan Wallen feat. ERNEST “Cowgirls”

Mejor Canción Billboard Global 200

Benson Boone “Beautiful Things” – GANADOR

Sabrina Carpenter “Espresso”

Tate McRae “Greedy”

Taylor Swift “Cruel Summer”

Teddy Swims “Lose Control”

Mejor Canción Billboard Global (Excluyendo a USA)

Benson Boone “Beautiful Things” – GANADOR

Sabrina Carpenter “Espresso”

Tate McRae “Greedy”

Taylor Swift “Cruel Summer”

Teddy Swims “Lose Control”

Mejor Canción Latina

Bad Bunny “MONACO”

Bad Bunny & Feid “PERRO NEGRO”

FloyyMenor & Cris MJ “Gata Only” – GANADORA

KAROL G & Peso Pluma “QLONA”

Xavi “La Diabla”

Mejor Canción Global K-Pop

ILLIT “Magnetic”

Jimin “Who”

Jung Kook “Standing Next to You” – GANADORA

Jung Kook feat. Jack Harlow “3D”

LE SSERAFIM “Perfect Night”

Mejor Canción Dance/Electronic

Dua Lipa “Houdini” – GANADORA

Dua Lipa “Illusion”

Kenya Grace “Strangers”

Ariana Grande “yes, and?”

Marshmello & Kane Brown “Miles on It”