Increíble, pero cierto, levantan el veto sobre el estadio Akron de las Chivas

No obstante que hace menos de un mes en las instalaciones del Estadio Akron un aficionado del Atlas casi pierde la vida por una agresión con un objeto punzo cortante, este viernes la Comisión de Apelaciones de la Federación Mexicana de Fútbol decidió levantar la suspensión de un partido a este escenario y permitirle utilizar su estadio desde el inicio del torneo Clausura 2025, pero con cupo limitado.

De acuerdo al informe oficial en que se basaron las autoridades del fútbol de México para levantar el vuelo, no hubo argumentos que pudieran sugerir que hubo indolencia e indiferencia a la hora de salvaguardar la integridad de los aficionados que asistieron a este partido de play-in

Empero el hecho de que un aficionado casi pierde la vida y también que se generaron varios brotes de violencia en las tribunas se esperaba que se mantuviera el castigo, pero pudieron más los intereses económicos de Chivas que se quedó de que con esta decisión perdía un juego de taquilla, en un golpe a su economía.

Por esa razón, después de reunirse a sesionar determinaron los directivos de la Comisión de Apelaciones que:”Con relación al recurso de apelación interpuesto por el Club Guadalajara, en contra de la decisión de la Comisión Disciplinaria de fecha 29 de noviembre de 2024 correspondiente a una multa económica y un partido de veto de Estadio en el próximo partido de la Liga MX que el Club Guadalajara dispute en el Torneo Clausura 2025, la Comisión de Apelaciones informa que determinó parcialmente procedente la apelación”.

En todo momento en el informe de prensa, se buscó aclarar que se agotaron todas las referencias, tanto en vivo, circuito cerrado y testimonios que la decisión se tomó después de “analizar los videos, documentos y demás pruebas aportadas por el Club”, en los cuales pudieron confirmar que se cumplió con el protocolo establecido.

Otro aspecto a tomar en cuenta es que las Chivas cumplieron con la exigencia del número en el personal de seguridad que se establece en el protocolo de seguridad y también que todos los conatos de bronca y la atención a la persona agredida con arma punzo cortante, fue rápida y expedita.

Bajo esos argumentos quedó demostrado una vez más que los aspectos económicos rebasan las decisiones reglamentarias y que en su momento buscaron resarcir el mal momento que vivieron los aficionados rojinegros en un escenario donde en teoría debió prevalecer la seguridad para todos los asistentes.

Cabe señalar que no hace mucho, específicamente en el mes de marzo, al finalizar el juego entre Chivas vs. América, donde se impuso el cuadro de las Águilas, un policía fue agredido de fea manera por aficionados del Rebaño Sagrado y no pasó nada.

Ahora la historia se repite y le levantan el veto por convenir a intereses económicos por encima de los protocolos de seguridad.

