Sheynnis Palacios, ex Miss Universo, pone su primer árbol de Navidad con Carlos Gómez

La nicaragüense Sheynnis Palacios, de 24 años y quien fuera Miss Universo, ya se sumó a las celeridades que han decorado sus casas con motivo de la próxima Navidad.

Esta Navidad será muy especial para la bella centroamericana, pues será la primera que pase con Carlos Gómez, su novio, quien fuera habitante de ‘La Casa de los Famosos 4’.

Por medio de un video, que él compartió en sus redes sociales, fue que pudimos ser testigos de los detalles de su primer arbolito en pareja.

“Llegó la Navidad con mi persona favorita..🎄🤍”, escribió él en un video que musicalizó con el tema ‘It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas’ de Michael Buble.

Contrario a lo sucedido con otras celebridades, ‘El Cañon’, como es conocido, y Sheynnis no recurrieron a la ayuda de unos profesionales para decorar su árbol, sino que todo corrió por cuenta de ellos.

Su árbol, que fue colocado junto a la sala, llama la atención por su altura y por no ser tan frondoso.

Al igual gue iluminado con luces cálidas y decorado con las tradicionales esferas, es decir, fue un árbol muy convencional y nada excéntrico.

