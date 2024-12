Wendy Guevara sale en defensa de Selena Gomez tras la polémica con Derbez

Si hay alguien que no tiene miedo de compartir su opinión, esa es la influencer y conductora Wendy Guevara. Y una de sus más recientes declaraciones estuvo relacionada con la polémica que envolvió a Eugenio Derbez y Selena Gomez, luego de que esta última fuera el blanco de críticas por su desempeño en la cinta “Emilia Pérez”. ¿Qué fue lo que dijo al respecto y sobre qué lado de la balanza se inclinó? Aquí te lo contamos.

En un encuentro reciente con la prensa, la estrella de las redes sociales no pudo evitar ser el banco de cuestionamientos sobre las críticas que la protagonista de “Only Murders in the Building” ha recibido por su pronunciación del español durante las últimas semanas.

“Pero lo hizo súper bien, ¿no?”, respondió la ganadora de la primera temporada de “La Casa de los Famosos México”. “Obviamente todos sabemos que Selena Gomez no pronuncia muy bien el español pero se oye padre (bien)”, añadió.

Wendy Guevara lanzará su línea de dulces

En cuanto al actor y productor mexicano Eugenio Derbez, Wendy Guevara prefirió no “añadir leña al fuego”, ni favorecer a ninguna de las partes involucradas en los dimes y diretes. Eso sí, recordó que es importante considerar las consecuencias de lo dicho públicamente.

“Al señor yo lo respeto mucho, me cae muy bien y amo lo que hace (…) Pero, pues bueno, cada quien tiene su opinión“, añadió en la entrevista retomada por las cámaras de “La Mesa Caliente”.

Wendy Guevara se une a Univision y anuncia su mudanza a Miami

“Vi todo lo que le estaban diciendo y uno tiene que saber qué es lo que va a decir“, dijo la creadora de contenido en redes sociales para concluir su charla con la prensa.

Por su parte, las conductoras del programa aseguraron que los comentarios emitidos por Eugenio Derbez no debieron ser la causa del hate desmedido del que ha sido blanco recientemente.