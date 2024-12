Drones causan pánico en Nueva Jersey y otros estados; el FBI descarta todavía amenaza a la seguridad pública

Las autoridades federales y de Nueva Jersey investigan más de 100 reportes sobre drones y objetos voladores en el estado y otras entidades, aunque los informes indican que hay más de 5,000 reportes, la mayoría de los cuales no requirieron indagatorias adicionales.

“Es importante entender que no tenemos ninguna evidencia actual de que exista una amenaza a la seguridad pública”, dijo un oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). “El FBI, el DHS y nuestros socios federales, en coordinación muy estrecha con la policía estatal de Nueva Jersey, siguen desplegando personal y tecnología para investigar la situación, para confirmar si los vuelos de drones denunciados son en realidad drones o si se trata de avistamientos inexactos”.

En las investigaciones se coordinan el FBI, DHS, la Agencia Federal de Aviación (FAA), la Guardia Costera y otras agencias federales y autoridades de Nueva Jersey, donde se han reportado la mayoría de los avistamientos, por lo que el gobernador Phil Murphy ha pedido más fondos para destinar a las indagatorias.

Por el momento no hay evidencia sobre actividades ilícitas, pero un oficial del FBI que participó en la conferencia virtual con periodistas insistió en que hay investigaciones abiertas.

“Esto no quiere decir que el FBI no crea que los UAS (vehículo aéreo no tripulado) se utilizan para actividades delictivas u otras actividades nefastas, y sabemos muy bien que los delincuentes que violan la ley, de hecho, utilizan UAS para respaldar sus acciones”, expuso. “El FBI seguirá investigando todas las denuncias de actividades delictivas que involucren a UAS y seguirá trabajando con nuestros socios para defender y desmantelar las amenazas criminales y de seguridad nacional”.

Los periodistas no tienen autorizado revelar ninguno de los nombres de los funcionarios que participaron en la conferencia virtual, donde se confirmó que ha habido avistamientos incluso en instalaciones militares.

“El FBI ha trabajado con más de 50 socios locales, estatales y federales de manera constante y hasta ahora ha completado una serie de actividades de investigación, incluida la notificación de procesos legales a empresas relevantes en torno a eventos clave de UAS, equipos de observación visual desplegados en varias ubicaciones en todo el estado de Nueva Jersey, incluidas nuestras instalaciones militares que realizan análisis de radar de video”, agregó el FBI.

Hace un par de días, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, habló sobre algunos avistamientos en la entidad. Hay reportes incluso en regiones como en Long Island, pero ella también insistió en que no hay amenaza a la seguridad pública.

Un funcionario de la FAA dijo que la agencia ha recibido los reportes de avistamientos y tiene una estrecha coordinación con las otras oficinas federales.

“La FAA recibió los primeros informes de actividad de drones cerca del condado de Morris, Nueva Jersey, el 18 de noviembre”, indicó el funcionario, quien incluso mencionó restricciones de vuelo drones en aeropuertos y otras instalaciones, incluido el Club Nacional de Golf de Trump.

El funcionario del DHS reconoció que todavía hay preguntas por responder: “Estamos haciendo todo lo que podemos junto con nuestros socios para entender qué está sucediendo y si hay o no actividad más nefasta o actividad nefasta que debamos explorar”.

