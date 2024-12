Así fue el debut de Pete Davidson en la moda

Desde sus días como comediante en “Saturday Night Live” hasta su ajetreada vida amorosa con figuras como Kim Kardashian y Ariana Grande, Pete Davidson ha estado siempre bajo el ojo público.

Sin embargo, el pasado reciente del actor y comediante marca un nuevo comienzo, ya que Davidson ha decidido incursionar en el mundo de la moda. Con esto, ha pasado a explorar un rol totalmente distinto al que estamos acostumbrados a verlo.

El actor y humorista de 31 años hizo su debut en la industria como el nuevo director creativo de Doublesoul, una marca de calcetines radicada en Nueva York. Este rol no es el típico para alguien que ha sido más conocido por sus bromas y actuaciones que por su estilo personal, pero para Davidson, este proyecto representa un esfuerzo genuino por conectar con un público que va más allá de sus chistes.

La noticia de su nuevo rol como líder creativo llegó a través de una entrevista reciente con W Magazine, en la que Davidson compartió sus razones detrás de esta transición. A diferencia de sus pasos anteriores por las luces del escenario, donde ha sido modelo y rostro de diversas campañas, esta vez optó por un camino diferente. “Todo el mundo necesita calcetines”, afirmó Davidson, quien reconoció que no había considerado antes la posibilidad de involucrarse tan directamente en la moda.

En la entrevista, el comediante explicó que el acercamiento a Doublesoul fue algo natural. “Cuando recibí la oferta, pensé, ‘Bueno, ¿qué tan difícil puede ser diseñar calcetines? Todo el mundo usa calcetines’”, confesó entre risas. La cofundadora de la marca, Allison Strumeyer, recordó su primera reunión con Davidson, señalando lo rápido que captó la esencia de la marca y cómo sus ideas reflejaban una comprensión profunda de la cultura contemporánea. “En minutos de sentarnos, comenzó a compartir una lista de ideas que revelaban su visión sobre lo que define la actualidad cultural”, comentó Strumeyer.

Este nuevo desafío en la carrera de Davidson no es solo una oportunidad para explorar su lado creativo, sino también un reflejo de su madurez personal y profesional. En la entrevista, no evitó hablar sobre las lecciones que ha aprendido a lo largo de su vida en Hollywood y cómo estas le han influido a la hora de tomar decisiones. “He aprendido que menos es más”, explicó. “En la industria, a veces sientes que debes aceptar cada oferta que llega, pero con los años me di cuenta de que lo importante es ser auténtico y no simplemente seguir las tendencias del momento”.

El debut de Davidson en la moda a través de Doublesoul no solo marca un nuevo capítulo en su carrera, sino también un nuevo enfoque en cómo quiere ser visto en la industria y en la vida en general. “No quiero ser solo un comediante o una cara en una campaña publicitaria”, dijo. “Quiero hacer buen trabajo, y para eso debo mantenerme enfocado en lo que realmente importa”.

Su debut en la moda con Doublesoul es un recordatorio de que a veces, los grandes cambios comienzan con los detalles más simples, como un par de calcetines.

