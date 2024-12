Nuevo golpe para Guardiola: Manchester United se queda con el derbi

El Manchester City de Pep Guardiola recibió un nuevo golpe este domingo en la Premier League al perder en el derbi contra el Manchester United (2-1), un resultado que sigue agudizando la situación que atraviesa el actual campeón del campeonato inglés.

Los dirigidos por el entrenador catalán sumaron su segunda derrota consecutiva tras caer la semana pasada ante la Juventus (2-0) en la Champions League. Es su tercer revés en los últimos cinco encuentros en medio de lo que se está convirtiendo en una temporada para el olvido.

“No soy lo suficientemente bueno. No tenemos, yo no tengo defensa. Soy el jefe, soy el entrenador. Tengo que encontrar soluciones y hasta el momento no lo he hecho. Esa es la realidad”, comentó autocrítico Guardiola en la rueda de prensa posterior al encuentro disputado en el Etihad Stadium.

Pep Guardiola cabizbajo tras una nueva derrota del Manchester City en una temporada atípica para el exitoso director técnico español. Crédito: PETER POWELL | EFE

El United le dio la vuelta en el cierre

El equipo de Pep Guardiola parecía que tenía en el bolsillo lo que podía convertirse en una importante victoria que lo ayudaría a respirar en medio de los malos resultados que viene cosechando en los últimos meses. Sin embargo, el Manchester United se encargó de arruinar esa posibilidad.

Dos goles en la recta final del encuentro le dieron la vuelta al marcador en favor de los Diablos Rojos que terminaron llevándose los tres puntos en su visita a la casa de los Citizens que suman su quinta derrota de la temporada en 16 partidos disputados en lo que va del campeonato inglés.

El defensor croata Josko Gvardiol había adelantado al Manchester City en el minuto 36 y no fue sino hasta el 88 que el Manchester United reaccionó con el empate conseguido gracias a un penal del portugués Bruno Fernandes. Dos minutos después Amad Diallo adelantó al equipo de Ruben Amorim.

“No hay defensa. El Manchester United fue increíblemente persistente No hemos perdido ocho partidos en dos temporadas. No podemos defender esto. Es un club grande y un club grande cuando pierdes de ocho a 10 partidos, algo anda mal”, reconoció Guardiola sobre la situación actual del Manchester City.

Y es que además de los cinco partidos perdidos que suma el Manchester City en esta edición de la Premier League suma otras dos caídas en la Champions League más un revés, también ante el Manchester United, en la FA Cup.

Los actuales campeones de la Premier League se ubican en el quinto puesto de la tabla de clasificación en la presente temporada, último con cupo para competición europea la siguiente campaña, con marca de ocho victorias, tres empates y cinco derrotas para 27 puntos, nueve menos que el líder, Liverpool.

A Guardiola y los suyos todavía le quedan tres partidos en este 2024: Aston Villa, Everton y Leicester (todos por el torneo local) para intentar cerrar de la mejor forma el año y buscar comenzar el 2025 con un mejor estado anímico.

