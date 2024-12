Trump pide a Biden dejar de vender el muro fronterizo y promete inversión millonaria

El presidente electo Donald Trump pidió al gobierno del presidente Joe Biden “dejar de vender” partes del muro en la frontera que no fueron utilizados.

El republicano también indicó que continuará con su plan de continuar el muro con México.

“Vamos a gastar cientos de millones de dólares más en construir el mismo muro que ya tenemos”, expuso.

El presidente electo respondió de esa forma a reportes de que la Administración Biden permite a los estados comprar partes del muro en Arizona a través del sistema de subasta GOVPlanet con ofertas iniciales de $5 dólares.

Los reportes de medios como Texan, afirman que la Administración Biden comenzó a vender las partes del muro desde agosto de 2023.

Trump pidió que se dejaran de vender, además de prometer la continuidad del muro fronterizo que inició en 2017 y defender su funcionalidad.

“[El muro] realmente funcionó, y funcionó bien, y es muy costoso de hacer, y le estoy pidiendo a Joe Biden que impida que su gente lo regale”, dijo Trump. “Es algo que la gente ni siquiera puede creer que esté sucediendo. Así que, con suerte, Joe podrá detenerlo”.

Funcionarios del Departamento de Defensa dijeron en un comunicado que el Congreso exigió en la sección 2890 de la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el año fiscal 2024 que hicieran un plan para usar, transferir o donar el muro fronterizo no utilizado.

Debido a ello crearon un plan, para que los estados de la frontera sur tuvieran preferencia para solicitar los materiales.

California como Texas surgieron como compradores principales, ya que solicitaron el 60% de los materiales, mientras el 40% restante se subastaría.

La construcción del muro en la frontera es uno de los principales proyectos de Trump para su nuevo periodo de gobierno que inicia el 20 de enero de 2025.

¿De qué más habló Trump en conferencia?

El presidente electo dio una conferencia de prensa en Mar-a-Lago, una de las primeras a pocas semanas de iniciar su nuevo gobierno, donde se mostró moderado, incluso señaló que su personalidad había cambiado.

“Una de las grandes diferencias entre el primer mandato y el [nuevo] mandato, todo el mundo me peleaba en ese mandato, todo el mundo me peleaba. Mi personalidad cambió o algo así“, dijo Trump al hablar sobre su reunión con el CEO de Apple, Tim Cook. “La gran diferencia es que la primera vez, todo el mundo me peleaba en todos los frentes, y tuvimos una gran administración”.

Trump dijo que ahora será “bueno” llevarse bien.

“Llevarse bien es algo bueno”, expresó. “Así que Tim Cook estuvo aquí, creo que ha hecho un trabajo increíble en Apple, y habló sobre el futuro de Apple, va a ser un futuro brillante. […] Y Jeff Bezos de Amazon vendrá en algún momento de la semana. […] Tenemos muchos ejecutivos excelentes que vendrán, los principales ejecutivos, los principales banqueros, todos están llamando y, honestamente, en el primero no sé qué fue. Es como todo lo contrario al primer [mandato]”.

Trump reconoció que en su primer mandato, varias personalidades y la prensa fueron “hostiles”.

“De hecho, para variar, en el primer [mandato] fueron muy hostiles, y tal vez fue mi culpa, pero realmente no lo creo. Simplemente tenían toda la razón desde el principio. Y este es mucho menos hostil. Es realmente lo opuesto a hostil”, reconoció.

