Video capta a asesor de Trump cuando colapsa en plena gala

Un asesor de la campaña del presidente electo Donald Trump se desamayó por motivos desconocidos druante una gala en Mantattan.

El momento en que Alex Bruesewitz se desplomó mientras hablaba en el escenario durante un evento en el Club de Jóvenes Republicanos de Nueva York el domingo por la noche quedó grabado en un video que se ha vuelto viral.

Bruesewitz, de 27 años, estaba presentando al nuevo asistente de alto nivel de la Casa Blanca, Dan Scavino, pero de pronto comenzó a trabarse con sus palabras y se desmayó.

El joven asesor de Trump recibió atención de inmediata y fue llevado a la zona tras bambalinas, donde se recuperó, según el maestro de ceremonias del evento, Raheem Kassam, indica un reporte de People.

“Hablé con nuestro amigo Alex Bruesewitz y ¿saben lo que me dijo? Me dijo: ‘¿Al menos me veía bien?'”, dijo Kassam. “Le dije: Alex, usaste la gravedad como no he visto a nadie usar la gravedad antes en su vida, pero se está recuperando ahí atrás, así que aplaudanlo para que los escuche”.

The New York Post buscó una reacción del presidente electo Trump, quien aseguró que su asesor “estará bien”.

“Sé que Alex va a estar bien porque es un tipo duro”, dijo Trump. “No hay duda al respecto. Así que quiero saludar a Alex, porque es un tipo muy especial”.

Bruesewitz es director ejecutivo de la consultora X Strategies LLC, enfocado en candidatos del movimiento ‘America First’, el cual impulsa el presidente electo Trump.

La descripción sobre el joven estratega incluye sus esfuerzos por “derrotar a los republicanos que luchan contra Trump y el movimiento MAGA”, enfocado en aquellos republicanos cercanos al movimiento del presidente electo.

Antes de su colapso, Bruewitz elogió a varios partidarios de Trump, incluido el ex congresista de Florida Matt Gaetz, quien tuvo que declinar a la nominación para ser Fiscal General, en medio de investigaciones sobre su relación sexual con menores y el uso de drogas.

No hay un reporte oficial sobre el motivo que llevó al desmayo de Bruewitz.

