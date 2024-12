Condenan a muerte a Zephen Xaver por matar a 5 mujeres en un banco de Florida en 2019

Zephen Xaver fue sentenciado formalmente a muerte por disparar y matar a cinco mujeres en un banco de Sebring el 23 de enero de 2019

Tras un juicio de dos semanas, un jurado votó 9-3 en junio para recomendar la pena de muerte para Xaver, de 27 años, quien permaneció inexpresivo mientras la jueza de circuito Angela Cowden dictaba sentencia en el juzgado del condado de Highlands, en Sebring.

La jueza citó las semanas de planificación del acusado antes de cometer los asesinatos de 2019 en el SunTrust Bank de Sebring, la escala del crimen y el terror que experimentaron las víctimas cuando les dispararon como razones de su decisión.

Cowden agregó que estos factores superaban con creces las dos docenas de argumentos atenuantes presentados por sus abogados, incluidos su historial de salud mental, un tumor cerebral benigno y su supuesta aceptación del cristianismo mientras estaba en la cárcel.

Antes de que se dictara la sentencia, la hija de Marisol López y el esposo de Debra Cook, dos de las víctimas se dirigieron al tribunal y dijeron cómo los asesinatos han afectado sus vidas.

La hija de López llamó a Xaver un cobarde y dijo: “Siempre serás un desperdicio de vidas humanas”. Por su parte, el esposo de Cook agregó que si se le permitiera presionar el interruptor contra Xaver él mismo, podría hacerlo.

Xaver se declaró culpable el año pasado de cinco cargos de asesinato en primer grado por las muertes de Cynthia Watson, una clienta de 65 años; Marisol López, de 55 años, coordinadora de cajeros bancarios; Ana Pinon-Williams, de 38 años, aprendiz de banquera; Debra Cook, de 54 años, cajera; y Jessica Montague, de 31 años, banquera.

A punta de pistola, Xaver obligó a las mujeres a tumbarse en el suelo y les disparó a cada una de ellas en la cabeza mientras suplicaban por sus vidas, según informó AP.

¿Quién es Zephen Xaver?

Xaver nació y se crió en Indiana y pasó su infancia viajando de ida y vuelta entre la casa de su madre y la casa de su padre.

Su madre lo describió como un niño normal hasta que se convirtió en un adolescente. Sin embargo, durante los procedimientos judiciales, varios testificaron que Xaver había afirmado que tenía tendencias suicidas desde los 9 años y homicidas desde los 12.

Recibía terapia regularmente y había estado varias veces en centros de salud conductual. Los exmaestros que subieron al estrado durante su juicio de sentencia describieron a Xaver como tranquilo y educado, pero recordaron que no hacía sus deberes.

Los consejeros que testificaron dijeron que el acusado estaba reprobando todas sus clases y fue expulsado de una escuela por escribir una nota amenazante a un maestro.

Al inscribirse en otra escuela, Xaver hacía viajes casi diarios a la enfermera de la escuela quejándose de estar cansado y ansioso.

Una exenfermera de la escuela testificó que Xaver le dijo que su medicación matutina lo hacía dormir, pero otros que testificaron dijeron que le gustaba quedarse despierto toda la noche jugando videojuegos.

Su exenfermera de la escuela testificó que a menudo se le permitía tomar una siesta antes de regresar a clase. Cuando se despertó de una de esas siestas en 2014, le dijo a la enfermera de la escuela que había tenido un sueño en el que atrincheraba a todos en la escuela y comenzaba a matar a sus compañeros de clase.

¿Por qué se destaca esta sentencia?

El juicio de Xaver fue uno de los primeros casos de alto perfil en Florida donde la sentencia de pena de muerte ya no depende de un veredicto unánime del jurado.

Los legisladores de Florida hicieron el cambio en 2023, poco después de que los jurados perdonaran la vida al tirador de la escuela Marjory Stoneman Douglas en una decisión de 9 a 3.

La ley de Florida ahora establece que un acusado puede ser condenado a muerte si al menos 8 de los 12 jurados recomiendan la ejecución.

El fiscal estatal Brian Haas dice que las cinco familias de las víctimas apoyan la solicitud de la pena de muerte en este caso.

“Creo que el cambio en la ley era necesario”, afirmó April Nelson, hija de la víctima Cynthia Watson. “No creo que deba depender de un solo jurado tomar una decisión sobre un caso completo en el que tal vez hubo 12 y tal vez una persona se mantuvo al margen. No creo que una persona deba tener el control de eso. Estoy contenta con el nuevo cambio en la ley. Creo que es justo”.

Michael Cook, el esposo de la víctima Debra Cook, dijo: “Estoy de acuerdo con el cambio de la ley. Me gusta no solo por este caso, sino porque detiene los puntos muertos. Porque una persona no tiene que cuestionar a un jurado ni nada, pero una persona podría ser obviamente culpable y merecer la pena de muerte, pero un jurado puede pensar que está en contra de la pena de muerte y no estar a favor de ella”.

