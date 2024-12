¿El adobo es bueno para tu salud?

Algunas marcas de este alimento básico de la cocina latina pueden tener un contenido sorprendentemente alto de sodio

By Luz Plasencia

En muchas cocinas latinas, el adobo no es solo un ingrediente, es una tradición, un sabor que conecta a generaciones de familias. Cuando era niña y vivía en Queens, Nueva York, recuerdo ver a mi madre condimentar las carnes con adobo, una mezcla latina de especias (normalmente ajo en polvo, cebolla en polvo, pimentón, pimienta negra, orégano y comino) y añadir ajo machacado, sal y orégano. Era su opción preferida para añadir ese sabor dominicano perfecto que a mi padre, a mis hermanos y a mí nos encantaba.

El adobo también es el ingrediente especial de las deliciosas carnes a la parrilla y los platos ecuatorianos que mi suegro, Carlos Rodríguez, ha estado sirviendo en las reuniones familiares durante décadas. Pero el verano pasado, los médicos de Carlos encontraron obstrucciones graves en sus arterias. Se sometió a una cirugía de bypass cuádruple y tuvo que hacer cambios en su dieta que incluyeron una reducción significativa de su consumo de sodio. Eso significó repensar su uso sin límites del adobo, que está cargado de sodio. “Cambié mis hábitos alimenticios y también la ingesta de sal. Ya no uso el adobo como antes”, dice Carlos.

“Uno de los problemas con el adobo es que pensamos que solo agrega sabor”, dice Sandra Arevalo, dietista registrada y directora de salud y bienestar comunitario en el Hospital Montefiore-Nyack en Nyack, Nueva York. “La gente a menudo no se da cuenta de que contiene sal y agrega todavía más sal a sus comidas”.

Las investigaciones muestran de forma consistente que los latinos tienden a consumir más sodio que el límite recomendado (2,300 mg por día), lo que los pone en mayor riesgo de sufrir presión arterial alta y enfermedades cardiovasculares.

Reducir la ingesta de sal es esencial para la salud del corazón, afirma Arevalo. “Uno de cada dos hispanos puede tener presión arterial alta. La presión arterial alta no solo es difícil de controlar, sino que también es el comienzo de muchos otros problemas de salud, como enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado con la cantidad de sal que agregamos a nuestras comidas”.

¿Qué contiene tu adobo?

Recientemente, Consumer Reports analizó varias especias y mezclas de especias para detectar metales pesados ​​como plomo y arsénico. ¿La buena noticia? Ninguno de los dos productos de adobo que probamos (Goya Adobo All-Purpose Seasoning y Loisa Organic Adobo) contenía niveles preocupantes. Sin embargo, su contenido de sodio (así como el de algunas otras mezclas de adobo) puede ser un problema.

El adobo de Goya tiene 520 mg de sodio por ¼ de cucharadita, mientras que el adobo de Loisa tiene 270 mg por ¼ de cucharadita. Eso es el 22 y el 12%, respectivamente, del límite diario máximo.

Puede que no suene tan mal, pero el adobo es un alimento básico en muchos platos latinos (como el arroz amarillo con gandul, el asado de cerdo cocinado a fuego lento, el pollo guisado y el cordero guisado) y una porción individual puede contener más de ¼ de cucharadita. Además, no es raro que el adobo sea un ingrediente en varios platos de una comida completa, por lo que es fácil ver con qué frecuencia el uso de adobo podría aumentar la ingesta de sodio a niveles potencialmente no saludables.

La autora usó adobo sin sal para cocinar este arroz con gandules.

Photo: Luz Plasencia/Consumer Reports

Alternativas más saludables

Para muchas familias latinas, reducir la sal no tiene por qué significar sacrificar el sabor y sus platos tradicionales favoritos.

Las comidas pueden seguir siendo ricas y sabrosas, lo que favorece tanto las raíces culturales como la salud cardíaca. Puedes utilizar una mezcla de adobo con menos sodio o sin sal. Por ejemplo, el condimento multiusos Goya Adobo Light tiene un 50% menos de sodio que el original, y Loisa tiene una versión sin sal y sin sodio. Pero preparar tu propia mezcla de adobo es fácil y te permite personalizar la mezcla a tu gusto, agregando más o menos de un sabor particular como ajo o comino, dice Arevalo.

Mezcla de adobo sin sal

1 cucharadita de ajo en polvo

1 cucharadita de cebolla en polvo

1 cucharadita de pimentón molido

1 cucharadita de perejil molido

1 cucharadita de orégano molido

½ cucharadita de pimienta negra

1 cucharadita de comino molido

1 cucharadita de cilantro molido

1 cucharadita de cúrcuma molida

Arevalo también dice que puedes utilizar otros ingredientes que evoquen sabores latinos en tu cocina, como tomates, pimientos dulces, chiles, cilantro fresco, perejil fresco o cualquier otra combinación de sabores que le den a tus platos más complejidad que la sal.

Ese es el enfoque que ha adoptado mi suegro Carlos. Sigue preparando comidas deliciosas para él y su esposa y para las reuniones familiares utilizando una variedad de especias y hierbas frescas para reducir la sal y no el sabor. “Utilizo mucho ajo, perejil y cilantro”, dice. “Y uso un condimento que contiene unos 17 ingredientes y no tiene sal”.

