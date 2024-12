Empleados de Walmart portarán cámara corporal, anuncio desata polémica

Walmart, la cadena minorista más grande de Estados Unidos, ha comenzado a distribuir cámaras corporales a los empleados de sus tiendas como parte de un programa piloto, según reportó CNBC.

Aunque no se ha especificado cuántas sucursales participan, se han colocado carteles en algunas tiendas advirtiendo a los clientes que las cámaras están en uso.

En Denton, Texas, por ejemplo, un empleado fue visto utilizando una cámara corporal negra y amarilla mientras revisaba recibos, según testigos. Walmart confirmó el proyecto piloto, mencionando que evalúan esta tecnología como una herramienta potencial para mejorar la seguridad de los trabajadores.

Walmart destaca objetivo del programa

Aunque las cámaras corporales se han asociado tradicionalmente con la prevención de robos, Walmart asegura que su uso está orientado a proteger a sus empleados. De acuerdo con un documento interno, las cámaras deben activarse en situaciones donde las interacciones con los clientes se intensifiquen, pero no deben ser utilizadas en áreas de descanso ni baños.

Además, los incidentes registrados se documentan posteriormente en una aplicación interna.

El experimento coincide con la temporada navideña, cuando los empleados enfrentan un aumento en las tensiones debido al alto flujo de clientes. Según Stuart Appelbaum, presidente del Sindicato de Tiendas Minoristas, Mayoristas y por Departamentos (RWDSU), esta época exacerba el estrés y la hostilidad hacia los trabajadores, quienes son blanco de frustraciones.

Las críticas a Walmart

Si bien Walmart afirma que el propósito principal de las cámaras es garantizar la seguridad de los empleados, hay escepticismo. Appelbaum señaló que las cámaras no reemplazan la capacitación en desescalada ni la presencia de botones de pánico, herramientas que podrían ser más efectivas. Bianca Agustín, codirectora de United for Respect, destacó que aunque las cámaras podrían ayudar, no son un sustituto para una capacitación adecuada, y señaló que ya existen cámaras en las tiendas que monitorean actividades.

Por otro lado, David Johnston, de la Federación Nacional de Minoristas, indicó que las cámaras corporales pueden reducir conflictos porque las personas tienden a actuar con mayor moderación al saber que están siendo grabadas. Incluso mencionó que algunas cámaras tienen monitores que muestran una vista en tiempo real, lo que podría influir en el comportamiento de los clientes.

Walmart sigue tendencia de minoristas

Walmart no es el único minorista que prueba esta tecnología. TJX Companies, que opera tiendas como TJ Maxx y Marshall’s, ha implementado cámaras corporales para su personal de prevención de pérdidas. Según sus ejecutivos, estas cámaras han sido efectivas en reducir incidentes y pérdidas de inventario. Además, sus empleados han recibido capacitación exhaustiva para utilizarlas de manera adecuada.

El éxito de este programa aún está por verse. Aunque algunos empleados han señalado que las cámaras no necesariamente disuaden a clientes irracionales o violentos, otros consideran que podrían ser útiles para documentar incidentes y proteger a los trabajadores. Sin embargo, expertos como Mark Cohen, exejecutivo de Sears Canada, opinan que Walmart debe hacer más para garantizar la seguridad de sus empleados, dado el estrés y las amenazas que enfrentan diariamente.

El programa piloto servirá como base para determinar si las cámaras corporales se implementarán de manera más amplia. Mientras tanto, el debate sobre su efectividad continúa, reflejando la creciente presión en la industria minorista por equilibrar la seguridad de los trabajadores y la experiencia de los clientes.

