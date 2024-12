Hydee Feldstein Soto: ‘Hemos abatido el tráfico sexual de menores’

A dos años de ser fiscal de la ciudad de Los Ángeles, Haydee Feldstein Soto, dice que su mayor enfoque ha estado en atacar el tráfico sexual de menores a lo largo del corredor de la calle Figueroa en el centro y sur de Los Ángeles.

“Hemos rescatado 177 menores y las hemos puesto en lugares seguros. La más pequeña tenía 11 años y la más grande 17, y ese es el rango de edad de las niñas que son usadas para el tráfico sexual”, dice.

La fiscal de la ciudad se reunió con La Opinión en una entrevista en la que habló de sus logros y desafíos con motivo de su segundo aniversario de trabajo.

Precisa que el 96% de esas menores son afroamericanas o latinas.

“Son nuestras niñas, y siento una tremenda responsabilidad por ellas, a quienes lanzan medio desnudas a la calle como trabajadoras sexuales, en un área donde hay 23 iglesias y 12 escuelas, mientras una hilera de carros se alinean para contratar sus servicios”.

Hizo ver que el 55% de los clientes de esas niñas son latinos, 30% blancos y al menos 5% afroamericanos.

“Uno de los Johns (término como se conoce en este país a quienes contratan los servicios sexuales de menores) era un subfiscal de otro país”.

Reveló que parte de su esfuerzo ha estado enfocado en asegurarse que quienes buscan a menores de edad queden registrados como ofensores sexuales.

“Me molestó mucho que el año pasado fracasaron dos intentos legislativos que propuse para que ponerlos en el registro de ofensores sexuales y poder incautar los teléfonos de los traficantes de menores, quienes usualmente se conectan con sus clientes a través de mensajes de texto”.

Dijo que la incitación de una menor a la prostitución no es un delito grave en California.

“Lo que intenté hacer fue aumentar el nivel del delito o el castigo, y si se conseguían órdenes de registro en una cantidad suficiente de teléfonos que portaban los menores, se encontrarían a 10 o 20 de ellos propiedad del mismo proxeneta; y entonces tendríamos al tipo, acusado de tráfico de personas a gran escala”.

Sin embargo, dice que Sacramento no aprobó su proyecto de ley, y lo atribuye a que el personal de los comités de seguridad pública son firmes creyentes de que el estado no debe criminalizar todo y que las prisiones son arcaicas. “Es una mentalidad que no entiendo”.

Pero adelantó que este año intentará de nuevo llevar sus propuestas legislativas a Sacramento con la esperanza de que esta vez sean aprobadas.

“Lo que quiero hacer es formar un grupo bipartidista de mujeres porque esto no es republicano ni demócrata. Esto es sobre cómo ayudamos a proteger a nuestros niños.Así que estoy tratando de hacer un proyecto de ley bipartidista este año”.

Reveló que el próximo año se enfocará en el oeste de la ciudad porque ha notado un incremento del tráfico sexual de menores en esa área.

“Quiero decir que todo esto, lo hemos hecho con el apoyo del Departamento de Policía de Los Ángeles; para el corredor de la Figueroa, contamos con el respaldo de la estación de policía de la calle 77 y de la subjefa Emada Tingirides del Buró del LAPD en el sur de la ciudad”.

Dentro de este trabajo de combate al tráfico sexual de menores, dio a conocer que han cerrado tres moteles porque no han cumplido con pedir la licencia de manejo o alguna identificación, a quienes rentan cuartos.

Hydee Feldstein Soto es la abogada de la ciudad de Los Ángeles. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

El robo de cobre

La fiscal de la ciudad dijo que el robo de cobre se ha ido reduciendo, pero aún existe porque hay un mercado fuera de Los Ángeles, y todo lo que necesitan hacer, es conducir 20 minutos y salir de los límites de la ciudad.

“Es muy difícil eliminarlo por completo, pero hemos visto una reducción en las áreas oscuras alrededor de la ciudad, no solo en el cobre sino también con el bronce, pero claro si de repente me dejan mi calle oscura como me pasó a mi por primera vez hace un mes, voy a pensar que el problema está peor ”.

Hizo ver que la ciudad ha sido destrozada por los ladrones de metales. “Lo peor de todo es que quienes realmente se encargan de extraer los metales no son quienes ganan el dinero, sino que los líderes de las pandillas y la gente que lo revende”.

Diversidad en su equipo

Uno de los temas en los que la fiscal de la ciudad se siente más satisfecha es en conseguir la diversificación de su equipo de trabajo, sobre todo alrededor del equipo de líderes.

“Cuando yo llegué a la oficina, en su mayoría eran blancos; y para mí era muy importante no crear regalos artificiales sino de manera orgánica buscar a la gente más calificada para asegurarme que fueran parte del liderazgo”.

Dice que aunque no le gusta llamar a la gente por su grupo étnico o raza, si por ejemplo puede decir que hay cuatro miembros de la comunidad LGBTQ+ y gente representativa de la demografía de Los Ángeles entre los líderes de la Fiscalía.

“Hemos creado un grupo de diversidad, equidad e inclusión dentro de mi rama municipal de derecho que hacen trabajo legal”.

Hydee Feldstein Soto cumple dos años como fiscal de la ciudad de Los Ángeles. (Cortesía Fiscalía de la ciudad de Los Ángeles)

Combate a la corrupción

El ataque a los actos de corrupción han sido otras de sus grandes preocupaciones.

“Estoy trabajando con la oficina del alcalde, con el presidente del Concejo y el director administrativo para asegurarme de que esas prácticas sean lo más seguras posible y cumplan con los mejores estándares de la práctica privada. Tenemos una ciudad de 38,000 empleados.

“Históricamente, cualquiera de nosotros podía enviar una factura para cobrar algo y que nos llegara el cheque. Ahora, de los 38,000 empleados, estoy segura que el 99.5% de ellos son 100% transparentes y depositan el cheque en la cuenta de la ciudad. Pero incluso si solo un 1% no lo hicieran, esa es una vía federal que me gustaría cerrar”.

Y en lo que respecta a los concejales, dijo que se asegurará que los caminos hacia la corrupción sean mucho menores de lo que solían ser.

Ordenanza Santuario

La fiscal Feldstein Soto dice que su oficina se están preparando para la llegada de Trump a la presidencia.

“Queremos que nuestras comunidades inmigrantes se presenten y nos ayuden a mantener nuestra ciudad segura, y por eso mi oficina está comprometida a trabajar bajo la Ordenanza Santuario lo mejor que podamos para hacer nuestro trabajo que es la seguridad pública”.

Recalca que su trabajo no es hacer cumplir las leyes de inmigración de los Estados Unidos ni impedir que los agentes federales operen en la ciudad sino de crear confianza para que la gente se sienta cómoda de reportar los crímenes y mantener la seguridad.

“La administración entrante ha dejado en claro que tienen la intención de apuntar a ciertas ciudades. Chicago está en primera línea, al igual que Nueva York y nosotros también. De lo que no hay que preocuparse es de que los agentes federales llamen a la policía para que los ayude en una deportación”.

Así que remarcó que su trabajo es la seguridad pública no hacer cumplir las leyes federales de migración.