La prisión de ICE ultrasecreta donde migrantes deben usar ‘goggles’, audífonos y ser esposados

Las prisiones para inmigrantes de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) regularmente están envueltas en polémicas, debido a acusaciones de abusos contra las personas detenicas.

Sin embargo, hay una prisión en Guantánamo que es ultrasecreta que es utilizada para el arresto de migrantes que intentan ingresar a Estados Unidos desde El Caribe y donde son obligados a utilizar ‘goggles’, audífonos y estar esposados en ciertas áreas.

“Lo curioso es que hay muy poca gente, pero principalmente son gentes de El Caribe que vienen o de Cuba o de Haití, de la República Dominicana, etcétera, y cuando van en barcos los interceptan oficiales de los Estados Unidos y si ellos piden: estoy buscando asilo, por favor ayúdenme, los mandan a esta cárcel de Guantánamo para procesarlos”, narró el periodista de The Guardian, José Olivares, al podcast ‘El Diario Sin Límites’ de nuestro periodico hermano El Diario en Nueva York.

Agregó que supo más sobre esta prisión mientras revisaba cientos de documentos y reportes sobre cárceles de ICE, su operación y cómo el gobierno del presidente Joe Biden ha ampliado los contratos con estas cárceles privadas, administradas principalmente por empresas como CoreCivic y GEO Group.

“Este es un caso sumamente interesante”, dijo Olivares. “Lo que habíamos visto es que en 2021 la Administración Biden había visto un contrato con una cárcel de ICE para detener y encarcelar a migrantes en la base militar de Guantánamo”.

El periodista indicó que le sorprendió leer sobre las condiciones en tal prisión, algo que también escuchó de organizaciones de derechos humanos, que cuestionaron que hubiera poca información al respecto.

“La base de Guantánamo es una base ultrasecreta, entonces lo que yo encontré con los documentos es que cuando arrestan a migrantes o […] si necesitan ir al médico o algo, cuando los transportan ahí en la isla les ponen ‘goggles’ para que no vean nada, les ponen audífonos para que no escuchen nada y esposas para que no se muevan”, reveló Olivares.

Agregó que tal instalación ha sido utilizada para cuestiones migratorias desde el gobierno del presidente republicano Geroge W. Bush.

“Después de ver estos contratos pude ver que desde la presidencia de [George W.] Bush han estado encarcelando a migrantes en esta cárcel de Guantánamo“, expuso.

Sin embargo, poco se conoce sobre tal prisión, sobre todo de la forma en que se trata a los inmigrantes y si se les sigue un proceso justo sobre peticiones de asilo.

“El problema con esta cárcel de ICE en Guantánamo es que hay muy poca información sobre las condiciones de esta cárcel. Lamentablemente no existe en ningún reporte público de hay sobre las condiciones”, expuso.

Al realizar un reporte sobre los contratos renovados con ICE por parte de la Administración Biden, Olivares consultó a grupos de derechos civiles sobre la prisión en Guantánamo.

“Gente que trabaja con derechos humanos, gente que trabaja con migrantes se enfurecieron y dijeron que cómo no puede haber información sobre cuáles son las condiciones y por qué están tratando a migrantes que están buscando asilo de esta manera”, expuso.

Olivares dijo que si bien hay investigaciones sobre Guantánamo, al ser una prisión clave para la seguridad nacional, mucha información no es pública.

