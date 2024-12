Trump se lanza contra juez Merchan por rechazar desestimar caso criminal de 34 delitos

El presidente electo Donald Trump lanzó nuevos ataques contra el juez Juan Merchan, quien negó la petición de desestimar el caso criminal de 34 delitos por el pago secreto a la estrella porno Stormy Daniels.

“En una orden completamente ilegal y psicótica”, dijo Trump, quien se refirió al juez Merchan como “profundamente conflictivo, corrupto, parcial e incompetente“.

El republicano sigue citando la inmunidad de la Corte Suprema –la cual fue determinada como parcial– para un presidente en funciones, aunque este caso ocurrió antes de que él fuera mandatario.

“Juan Merchan ha faltado por completo el respeto a la Corte Suprema de los Estados Unidos y a su histórica decisión sobre la inmunidad”, afirmó Trump. “Pero incluso sin inmunidad, este caso ilegítimo no es más que un engaño amañado. Merchan, que es un partidario radical, escribió una opinión que es deliberadamente ilegal, va en contra de nuestra Constitución y, si se le permite que se mantenga, sería el fin de la presidencia tal como la conocemos”.

El lunes en la tarde, el juez Merchan rechazó desestimar la decisión de un jurado en contra de Trump, por los 34 delitos criminales en Nueva York por el caso de Daniels, a quien le pagó para que no hablara de una relación que tuvieron en 2006.

El caso no fue por el pago en sí, sino por la forma en que realizó el pago de $130,000 dólares y la forma en que se retribuyó ese dinero al entonces abogado personal de Trump, Michael Cohen.

“Merchan tiene tan poco respeto por la Constitución que mantiene en vigor una orden de silencio ilegal sobre mí, su presidente y presidente electo, solo para que no pueda exponer sus conflictos descalificadores e ilegales y los de su familia”, dijo Trump.

Esa orden de silencio impuesta por Merchan ocurrió luego de ataques verbales de Trump contra la familia del juez Merchan. Tal orden fue ratificada por un juez de apelaciones.

El equipo de defensa del presidente argumentó sobre este caso que debería desestimarse, dado que Trump es presidente electo y su condena puede afectar con su labor como presidente, a partir del 20 de enero de 2025.

En su crítica a Merchan, el presidente electo afirma que es el único “oponente político” a quien no se le permitió defenderse, aunque su juicio –ampliamente difundido– siguió los lineamientos judiciales contra presuntos culpables.

“¡Es una despreciable violación de la Primera Enmienda! Merchan se hizo cargo de la cacería de brujas del fiscal de Manhattan, que, según todos los eruditos legales, incluidos Jonathan Turley, Elie Honig, Andy McCarthy, Alan Dershowitz, Gregg Jarrett, David Rivkin, Elizabeth Price Foley, Katie y Andy Cherkasky, Paul Ingrassia y muchos otros”, afirmó Trump en su crítica.

El republicano también incluyó al fiscal especial Jack Smith –sobre los casos de conspiración sobre las elecciones en 2020 y los documentos secretos– a quien calificó de “transtornado”. Los casos liderados por Smith fueron retirados, pero no por falta de evidencia.

“Merchan, que es mucho peor y aún más corrupto que Smith en su lucha por mis desesperados oponentes políticos, simplemente no puede dejar de lado esta farsa”, criticó Trump. “¿Es debido a sus conflictos y relaciones que sigue violando la ley? ¡Esto tiene que terminar! Es hora de poner fin a la guerra jurídica de una vez por todas”.

Después de lanzar críticas a Merchan, Trump hizo un llamado para “unir” a Estados Unidos.

Desde que fue asignado al caso de Trump en Nueva York, el juez Juan Merchan y su familia han enfrentado amenazas, además de agresiones verbales del presidente electo. Crédito: Seth Wenig | AP

¿Qué dice la decisión del juez Merchan?

La decisión del lunes del juez Merchan enfatiza que el juicio que enfrentó Trump no está relacionado con acciones oficiales como mandatario durante su primer periodo, por lo tanto no debería ser considerado como parte de la decisión de inmunidad parcial determinada por la Corte Suprema.

“Las pruebas relacionadas con las reclamaciones preservadas se relacionan completamente con conducta no oficial y, por lo tanto, no reciben protección de inmunidad”, escribió el juez en una opinión de 41 páginas. “En cuanto a las reclamaciones que no fueron preservadas, este Tribunal considera, como alternativa, que cuando se las considera en función de los méritos, también se las deniega porque se relacionan completamente con conducta no oficial”.

El juez buscó ser lo más preciso posible sobre su determinación.

“El uso que hace el Pueblo de estos actos como prueba de los actos decididamente personales de falsificación de registros comerciales no plantea ningún peligro de intrusión en la autoridad y función del Poder Ejecutivo”, escribió.

Trump todavía puede apelar la decisión del juez Merchan.

La Fiscalía de Distrito de Manhattan apoya la sentencia de Trump una vez que termine su segundo mandato presidencial.

