Así enfrentan Adamari López y Toni Costa el reto de dividir las Navidades por su hija Alaïa

A medida que se acercan las fiestas navideñas, Adamari López debe enfrentar decisiones complicadas junto a su expareja, Toni Costa.

Una de las más difíciles es determinar con quién pasará su hija, Alaïa, esta temporada tan especial. La separación de ambos padres ha dejado claro que cada festividad presenta nuevos desafíos emocionales y logísticos para una familia que sigue unida por el amor hacia su hija.

Encontrar un equilibrio entre las tradiciones familiares y las nuevas dinámicas no es tarea sencilla y en un segmento de “Desiguales”, Adamari habló del tema con sus compañeras del programa, explicando lo mucho que le afectó pasar las fiestas de fin de año sin su hija por primera vez.

“Yo siento que al principio sobre todo es como más complicado, tienes el duelo de la separación, aun cuando uno lo haya querido no deja de ser un duelo, y además de eso también el duelo de no pasar esa temporada con lo que tú soñabas que era tu núcleo familiar y sobre todo con el niño o los niños que haya. Para mí fue muy duro ese primer año en el que no estuve despidiendo el Fin de Año con Alaïa, me costó muchísimo”, mencionó la puertorriqueña.

La decisión de Alaïa, en última instancia, se convierte en el centro de atención. A pesar de las diferencias y las circunstancias, tanto Adamari como Toni buscan poner los intereses de su hija por encima de cualquier cosa y por ende, es su hija quien decide con quien pasará las fechas especiales.

“A ella le parece justo que si en el año anterior pasó conmigo, que este año entonces pase con su papá. Es un tiempo que a ella le parece justo en el que pueda pasar con los dos aun cuando ella quiera estar conmigo, aun cuando quiere estar con él”, explicó Adamari.

Mientras las familias se preparan para las festividades, Adamari y Toni demuestran que, a pesar de las circunstancias, el amor por su hija siempre será el factor más importante en sus decisiones.

