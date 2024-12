Checo Pérez se retira de la Fórmula 1, según su padre

Checo Pérez frenó el monoplaza y no competirá más en la Fórmula 1. Apenas unas horas después de la noticia de su salida de Red Bull, don Antonio Pérez Garibay, padre del subcampeón de Fórmula 1 en el 2023, anunció que el piloto tapatío de 34 años no tiene “plan b”, por lo que se retirará de la categoría reina del deporte motor.

“El día de hoy es un retiro total, no hay plan B, no hay plan C, este era el plan y el día de hoy, en este momento, se está cerrando la página de la Fórmula 1. En este momento no existe nada más al frente”, explicó Pérez Garibay en entrevista para N+ Foro.

“Fueron muchos años, muchos sacrificios y esto se tenía que terminar algún día. Ese día, es el día de hoy”, complementó.

Pese a la noticia que cae como balde de agua fría a los seguidores del piloto azteca, Pérez Garibay pidió calma y aseguró que su hijo podrá aprovechar este tiempo para disfrutar a su familia.

“Tiene una familia maravillosa, yo no cambio a ninguno de mis nietos por 10 campeonatos de Fórmula 1, y que se concentre y que disfrute a su familia”, expresó.

El progenitor del piloto recordó lo que sucedió al final de la temporada 2020, cuando también pensaba en el retiro y se le abrió una nueva puerta semanas después.

“En este momento se está cerrando la página de Fórmula 1, como se cerró antes de llegar a Red Bull, cuando fue despedido de Racing Point y no había plan b. Se acabó la Fórmula 1 y después llegó la oportunidad de Red Bull. En este momento no existe nada más al frente y tenemos que vivir con ello”, detalló.

Y sobre la posibilidad de que volviera a la categoría reina si hubiera una oportunidad en otra escudería, como Cadillac, según los rumores, Pérez Garibay lo descartó y dijo que es momento de que su hijo disfrute su vida y sus logros.

“Yo creo que por el momento lo que Checo tiene que hacer es disfrutar a su familia, fueron muchos años de sacrificio. Esto se tenía que terminar algún día (la Fórmula 1), ese día es hoy”, manifestó.

“Él ya se encuentra en Guadalajara y está disfrutando a su familia. Fue a disfrutar el campeonato de América a Monterrey y le toca disfrutar lo que por muchos años se perdió: los cumpleaños de sus hijos, de su mujer, sus aniversarios… ¡A disfrutar la vida! Fueron años de muchos sacrificios y es momento de que disfrute lo que se perdió”, concluyó.

