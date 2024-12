Cómo es Thanatos el dron inteligente de Estados Unidos que es indetectable para los radares enemigos

El Thanatos es un vehículo aéreo de combate no tripulado (UCAV) desarrollado por Kratos Defense and Security, que recientemente ha completado su primer vuelo de prueba con éxito. Aunque la fecha exacta de este vuelo no ha sido revelada, la compañía ha confirmado que ocurrió en los últimos meses.

Diseño y capacidades avanzadas

Desde su desarrollo inicial en 2019, el Thanatos ha sido objeto de especulación debido a su naturaleza altamente sigilosa. En noviembre de 2023, Kratos presentó una representación artística que reveló su diseño: un dron monomotor, sin cola, con alas en forma de diamante. Esta configuración optimiza la aerodinámica y lo hace prácticamente indetectable para los radares enemigos.

Entre sus características destacadas se incluyen:

– Entradas de aire combinadas: Diseñadas para reducir la firma radar.

– Escape de motor empotrado: Minimiza la detección infrarroja.

– Diseño de morro en pala: Característica clave en aeronaves furtivas.

Estas especificaciones posicionan al Thanatos como un activo crucial en operaciones donde el sigilo es esencial, abarcando desde misiones de reconocimiento hasta apoyo en combate.

Integración en programas militares

Aunque Kratos no ha revelado detalles sobre posibles compradores, se especula que el Thanatos podría ser parte del programa Collaborative Combat Aircraft (CCA) de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Este programa busca integrar drones avanzados con cazas tripulados, y la Fuerza Aérea ha indicado planes para adquirir al menos 1,000 unidades de drones CCA.

La reciente prueba de vuelo no solo valida la capacidad del Thanatos para operar en el aire, sino que también abre la puerta a nuevas aplicaciones militares. Este dron podría integrarse con plataformas avanzadas como el B-21 Raider, el bombardero furtivo de nueva generación, potenciando su capacidad ofensiva y defensiva.

El Thanatos representa un avance significativo en la tecnología de drones militares, combinando diseño sigiloso, capacidades autónomas y potencial de integración en sistemas de combate colaborativo. Su desarrollo y las pruebas exitosas indican un futuro prometedor en la defensa aérea de los Estados Unidos.

Sigue leyendo:

– La nueva táctica de Rusia en Ucrania: atacar a los civiles con drones para generar miedo en la población

– RQ-170 Sentinel: conoce el dron fantasma con el que Estados Unidos espía a sus rivales

– Estados Unidos le declara la guerra a DJI uno de los mayores fabricantes de drones