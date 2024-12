David Benavídez quiere lastimar a Morrell: “Iré por el nocaut”

David Benavídez expresó que su único objetivo es lastimar a David Morrell Jr. y por eso prometió que lo noqueará cuando ambos se enfrenten el próximo 1 febrero en el T-Mobile Arena en Las Vegas.

En el entrenamiento abierto a la prensa en el BOXR Gym en Miami, Benavídez aseguró que cuenta con la experiencia necesaria para acabar con Morrell Jr. de un solo golpe y que está listo para demostrarlo sobre el ring.

“No me interesan sus provocaciones. Estoy listo para el 1 de febrero. Estoy súper enfocado en un solo objetivo, y ese es lastimar a David Morrell. Iré en busca del nocaut. (…) Cuento con la experiencia necesaria. Tengo al cinturón en mi poder y todo lo que necesito. Qué bueno que (Morrell) cuente con cubanos junto a él hoy, ya que todos ellos tendrán que dejarlo cuando yo lo noquee”, dijo.

“Me encanta que él diga que esta será una pelea fácil para él. Hemos estado esmerándonos dentro del gimnasio, y estaré al 100% cuando yo ingrese al cuadrilátero. Mejor que todos estén listos. La cosa es que esto no es fácil. No nos agradamos mutuamente, y está todo dado para que sea una gran pelea. Nadie me detendrá. Este es mi año, y esta es la época de David Benavídez”, agregó.

En Miami ambos peleadores casi adelantan la pelea después que el mexoamericano empujara al cubano. Esto es solo una muestra de lo intenso que será este enfrentamiento. De acuerdo con los pronósticos de los expertos, la pelea será muy reñida y competitiva. Algunos creen que Benavídez tiene una ligera ventaja por su experiencia, pero otros dicen que Morrell Jr. puede acabar con su invicto.

El Monstruo Mexicano hará esta pelea con el cubano para defender su posición como retador mandatorio de la categoría, ya que podría enfrentar al ganador de la revancha entre Artur Beterbiev y Dmitry Bivol. La rivalidad con Morrell nació cuando ambos pertenecían al peso supermediano y ahora los peleadores arreglarán sus diferencias en 175 libras.

En su última pelea, Benavídez se ganó el puesto de retador obligatorio del CMB al conquistar el título interino de la categoría en una dura pelea contra Oleksandr Gvozdyk. En cambio, Morrell también se estrenó con una victoria en las 175 libras al vencer por decisión unánime a Radivoje Kalajdzic por el cinturón secundario de la AMB.

David Benavídez y David Morrell se volvieron a ver las caras en Miami. Crédito: Ryan Hafey/ Premier Boxing Champions | Cortesía

David Benavídez, de 27 años, se convirtió en monarca interino de peso semicompleto del CMB al vencer a Oleksandr Gvozdyk en su debut la categoría. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 29 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

Por su parte, David Morrell Jr., de 26 años, podría conseguir de una vez por todas la pelea contra el mexoamericano. El peleador cubano solo tiene 11 peleas como profesional y las ha ganado todas, nueve de ellas por nocaut.

