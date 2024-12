¿Deberías comprar un televisor Onn de Walmart?

Los televisores son económicos, pero no compiten con los televisores de las mejores marcas en cuanto a rendimiento

CR ha probado varios televisores Walmart Onn, que son algunos de los equipos más económicos en todos los tamaños de pantalla.

By James K. Willcox

Ahora que estamos en plena temporada de compra de televisores, es posible que estés buscando una gran oferta. Si es así, los televisores Onn de bajo costo de Walmart merecen que les eches una mirada.

Onn es la marca de electrónica propia de Walmart, una de las pocas marcas privadas que fabrican productos vendidos por uno o dos minoristas. Otros ejemplos también incluyen los televisores y barras de sonido Insignia de Best Buy, los artículos de Amazon Basics y los productos Heyday de Target.

Los televisores Onn suelen ser menos costosos que otros equipos comparables. Por ejemplo, en este momento Walmart ofrece el televisor 4K de 75 pulgadas que destacamos a continuación por $500. Eso es cientos de dólares menos de lo que pagarías por la mayoría de los otros equipos de este tamaño, aunque Onn también tiene competencia en ese precio.

Por supuesto, un televisor de bajo costo no es una gran oferta a menos que tenga una buena calidad de imagen y te guste una vez que te lo llevas a casa. Entonces, ¿deberías comprar un televisor Onn?

Realmente depende de cómo tú juzgues la relación entre rendimiento y precio.

Walmart se ha negado a decirle a CR qué empresas fabrican los televisores Onn. Pero la garantía del televisor Onn Roku, que se aplica a los televisores Onn de 42 pulgadas y más grandes, dice que Element Electronics se encargará de las reparaciones realizadas bajo garantía. Element tiene su sede en Carolina del Sur y sus televisores generalmente han tenido un rendimiento bajo en las pruebas de CR.

Consumer Reports tiene actualmente cuatro televisores Onn de Walmart en nuestras calificaciones de televisores, disponibles para miembros de CR. Aunque también probamos modelos anteriores. Todos fueron comprados en tiendas minoristas y evaluados rigurosamente en nuestros laboratorios especializados en cuanto a calidad de imagen, rendimiento de alto rango dinámico (HDR, por sus siglas en inglés), ángulo de visión y más.

Esto es lo que descubrimos.

Resultados de las pruebas de los televisores Onn de Walmart

Los cuatro televisores Onn que figuran en estos momentos en nuestras calificaciones de televisores son el Onn 100044717 de 75 pulgadas, el Onn 100012588 de 70 pulgadas, el Onn 100012587 de 65 pulgadas y el Onn 100012584 de 43 pulgadas.

También probamos los Onn 100071705 y el Onn 100071708 de 65 pulgadas, que ya no están disponibles. El primer modelo tenía una calidad de imagen general muy buena, y el otro tenía una calidad de imagen HD y 4K excelente, pero ambos se quedaban cortos en áreas como HDR y calidad de sonido.

En general, los televisores Onn son un tanto inconsistentes en lo que respecta al rendimiento. Y si revisas las calificaciones de CR, puedes encontrar televisores de otras marcas que ofrecen un mejor rendimiento a precios similares.

Algunos modelos Onn obtienen una buena puntuación en términos de calidad de imagen general, y uno de los modelos obtiene las mejores calificaciones por la calidad de imagen de alta definición y ultraalta definición. Sin embargo, ninguno se acerca a obtener las mejores puntuaciones generales; la mayoría de los equipos terminan en la mitad inferior de nuestras calificaciones para sus respectivos tamaños de pantalla. Una de las razones es que no pueden brindar una experiencia HDR convincente. HDR es una función que puede producir imágenes más brillantes y coloridas con mayor contraste, más cercanas a lo que vemos en la vida real. Al igual que muchos de los televisores de menor precio en nuestras calificaciones, los equipos Onn no hacen un trabajo efectivo con HDR, principalmente porque no pueden obtener suficiente brillo.

Además, la mayoría de los equipos Onn que hemos probado tienen un sonido mediocre o por debajo de la media (una barra de sonido puede ayudar con eso), y la mayoría tienen ángulos de visión bastante limitados, algo común en los equipos LCD.

Incluso los equipos que tienen un rendimiento bastante bueno en cuanto a la calidad de imagen general suelen tener deficiencias, como por ejemplo niveles de negro que son solo aceptables y cierta falta de uniformidad en la retroiluminación. Eso significa que es posible que veas áreas nubladas más brillantes en escenas muy oscuras o en las barras negras cuando ves una película con formato letterbox. Ninguno de los equipos Onn que hemos probado hasta ahora tiene funciones más nuevas y avanzadas, como Mini LED backlights (retroiluminación Mini LED) con atenuación local, que puede ayudar en estas áreas.

Entre los televisores que no funcionan tan bien, observamos problemas adicionales, como una precisión de color por debajo del promedio, una falta de detalles definidos y un aumento de escala por debajo del promedio del contenido HD normal de la pantalla 4K de mayor resolución del equipo. Esa es una tarea que los televisores manejan de manera rutinaria en estos días. En algunos televisores Onn, los bordes de los objetos se ven irregulares en lugar de suaves.

Nuestras pruebas más recientes en televisores Onn coinciden con lo que hemos encontrado en el pasado, aunque estos televisores parecen estar mejorando. Una ventaja de los modelos 4K más nuevos es que admiten HDR, incluso si no hacen un gran trabajo con él. Algunos modelos Onn anteriores que probamos no admitían HDR de ninguna manera. Los televisores, de hecho, degradaban los programas y las películas con HDR, lo que hacía que las imágenes se vieran descoloridas.

Una última cosa que vale la pena mencionar: Walmart anunció recientemente que había completado su adquisición del fabricante de televisores inteligentes Vizio. Todavía no está claro cómo existirán las dos marcas dentro de la línea de televisores de Walmart en el futuro.

En resumen

Considerando lo que sabemos, ¿deberías comprar un televisor Onn de Walmart?

Los precios serán difíciles de pasar por alto, especialmente durante los principales eventos de compras como las ofertas Walmart’s Deals for Days (que suelen tener lugar en verano, aproximadamente al mismo tiempo que Amazon Prime Day) y el período previo al Black Friday y la Navidad. Algunos televisores Onn pueden ofrecer una calidad de imagen general decente, siempre que un excelente rendimiento HDR no sea una prioridad. Además, varios utilizan la plataforma de televisores inteligentes Roku, lo que facilita el acceso a muchos servicios de transmisión. Por lo tanto, los espectadores menos exigentes que busquen un televisor más grande a un precio económico podrían considerar uno de los televisores Onn de mejor rendimiento.

Pero si quieres una calidad de imagen de primera y la posibilidad de experimentar realmente el HDR, deberías buscar más allá de los televisores Onn y optar por una de las principales marcas de televisores del mercado. Probablemente tendrás que gastar un poco más, aunque muchos de esos equipos también están en oferta durante los grandes eventos de compras.

Si estás pensando en comprar un televisor Onn, tres de los cuatro modelos que aparecen a continuación podrían ser una buena opción.

Onn 100044717

Onn 100012588

Onn 100012587

Onn 100012584

