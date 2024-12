Faitelson: “Cuauhtémoc Blanco demostró su falta de educación y poca cultura”

Para David Faitelson, comentarista de TUDN el comportamiento que tuvo el exseleccionado nacional y exgobernador del estado de Morelos Cuauhtémoc Blanco en la pasada final solo demostró su falta de educación y poca cultura.

Como se recordará durante la transmisión del partido definitivo de la Liga MX entre Monterrey vs. América, Blanco tuvo un comportamiento inapropiado contra el exlocutor de TV Azteca y ESPN, así como con Ricardo La Volpe, acudiendo a una acción obscena como parte del festejo de una anotación americanista.

Que corriente este tipo Cuauhtémoc Blanco… no aprendió nada nunca.



Emilio Azcarraga festejando y valiéndole que lo traigan envuelto en polémicas



Faitelson y Lavolpe vergüenza total #FutbolMexicano pic.twitter.com/ZM1LgCAKN6 — CP Janny Barrera (@CPJannyBarrera) December 16, 2024

De esta forma, Faitelson en charla exclusiva con La Opinión describió el comportamiento de Blanco como: “Un acto muy desafortunado por parte de Blanco, un acto donde demuestra su poca educación y su escasa cultura”.

El periodista de la empresa Televisa, también dijo que: “Fue una situación poco afortunada, muy desafortunada. Ya al interior de la empresa (Televisa) están tomando las medidas que hay que tomarse, yo las aplaudo y también se las agradezco”.

Y añadió que: “No estamos para nada contentos, yo puedo hablar por mí mismo, pero sé también que el profesor Ricardo Antonio La Volpe tampoco está de acuerdo con lo que sucedió, creo que se rebasó un límite, entre lo que es, entendemos muy bien, que se festeje y no tengo ningún problema, porque haya por lo menos conmigo, contacto físico, de qué me zarandee, entiendo muy bien que la posición de Cuauhtémoc Blanco, es una posición de mucha pasión por el fútbol y su manera de ver el fútbol y más cuando se mezcla el América, pero me parece que caímos o mejor dicho, cayó en una escena vulgar, totalmente reprobable”.

¿Dignidad por rating?

Respecto a los comentarios en redes sociales que señalan que David Faitelson puso en riesgo su dignidad al permitir esa clase de comportamiento de Cuauhtémoc Blanco contra su persona a cambio de rating en la transmisión de la pasada final, el propio comentarista aseguró que: “Por ahí dicen que perdí mi dignidad, pero yo me pregunto que ¿es perder la dignidad?, que ¡es perder la dignidad para mucha gente, engañar, mentir, robar, engañar a tu mujer, no traer dinero, para que tus hijos se alimenten, no apoyar a un amigo cuando estén problemas de salud o cuando están en un hospital”.

Faitelson en este tema mantuvo su postura y lanzó una interrogante respecto a las críticas de que fue objeto: “Yo me pregunto, perder la dignidad es que un tipo como Cuauhtémoc Blanco te haga o te lleve a una escena vulgar y tú no le respondas con un golpe, eso no es perder la dignidad, pero bueno, cada quien tiene una tabla de valores diferentes”.

También entiendo que esto es un medio con muchas envidias y nada más. No tengo ningún problema, porque dicen por ahí que sigan ladrando, mientras yo voy para adelante, yo tengo la conciencia viva y tranquila y en este caso no veo el sitio donde me equivoqué, no lo veo y eso que aguanté la vulgaridad y al final como debe hacerse con un compañero de trabajo lo discutimos en un cuarto cerrado Cuauhtémoc Blanco, Ricardo La Volpe y yo”.

Una grave falta de respeto

Faitelson insistió en que el proceder de Cuauhtémoc Blanco, un personaje polémico del fútbol de México, fue una grave falta de respeto: “No es lo que ni yo, ni el profe La Volpe estamos acostumbrados, no es mi educación, ese tipo de situaciones no son parte de mí, de mi vida, ni de mi educación, ni de mi formación, ni de mis valores, ni de nada, y obviamente siento vergüenza, por lo que pasó”.

⚽😳 ¡Vaya celebración!



Así fue como Cuauhtémoc Blanco festejó el gol del Club América con Ricardo La Volpe y David Faitelson, durante el partido de la final de la Liga MX



🎥 tudimebeto#diariocambio @cuauhtemocb10@DavidFaitelson_ @RicardoLaVolpeG pic.twitter.com/mtBq2R44DQ — Diario Cambio (@Diario_Cambio) December 16, 2024

“Fue un error terrible, hay un error y que se cometió que es lo principal y hay otro error, porque también después, siendo un sitio de reunión privado, se permitió que se transformara en algo viral, es decir, que nosotros mismos lo pusimos ahí en la escena. Es una escena que no tenía que haber ocurrido por respeto, primero a La Volpe, por respeto a mí también y también por respeto a los televidentes y respeto también a la gente que lo vio por redes sociales”, concluyó el controvertido comentarista de Televisa.

