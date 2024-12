Henry Martín y su imperdible discurso antes de la final de la Liga MX

Las Águilas del América siguen mostrando su dominio en la Liga MX y se quedaron con su tercer título consecutivo. Pero antes de enfrentar a Rayados de Monterrey por la final del Apertura 2024, Henry Martín dio un gran discurso para motivar a sus compañeros.

El video fue compartido a través de las redes sociales. Henry Martín recordó todos los momentos amargos que tuvieron que atravesar antes de jugar su tercera final consecutiva. El delantero de la selección mexicana inició la victoria azulcrema desde los vestuarios.

“Tuvimos que sufrir, tocamos fondo y cada uno se fortaleció, de eso no pusimos excusas ni pretextos, al contrario, nos hicimos responsables (…) No seriamos capaz de haber llegado hasta acá de no ser por el (Ramon Juárez) 20 años este chamaco, cuando se necesitó, cuando no había más centrales, puso lo que tenía que poner. En semifinales este nos clasifica, MVP del partido (Richard Sánchez) a pesar de haber jugado pocos partidos, se le dio la confianza y respondió, eso es grandeza”, inició su discurso.

El goleador del conjunto azulcrema intentó involucrar a todos sus compañeros en el discurso motivacional. Henry Martín dio una muestra de su liderazgo dentro del equipo y, mientras nombraba a sus compañeros, el oído atento de los presentes se motivaba con sus palabras.

“Chicote, odiado en todo el país, llega acá y se transforma, porque eso hace este escudo, la gente llega y se transforma, él lo entendió y ahora está aquí jugando una final más. Hace 6 meses el equipo que vamos a enfrentar lo corrió de acá (Rodrigo Aguirre) el dio la vida y la sigue dando y nos clasifico a una final más. Él hace 5-6 meses estaba viéndonos jugar una final en sillas de ruedas (Kevin Álvarez) y hoy nos da la ventaja para estar a 90 min de un tricampeonato, no se dio por vencido, eso es la grandeza que nos da este equipo. Hoy no salimos de esa cancha sin el trofeo, 90 minutos nos separan de la gloria.”, agregó.

A pesar de que sólo pudo disputar 43 minutos por resentirse de una lesión, el aporte de Henry Martín fue fundamental desde la previa. Su discurso fue un gol psicológico antes de la final del Apertura 2024.

Un líder del América

En enero de 2018, Henry Martín pasó de los Xolos de Tijuana a las Águilas del América. Seis años después, la “Bomba” se ha convertido en uno de los grandes estandartes de este club y sus números son para enmarcar.

El veterano delantero de 32 años ha jugado 285 partidos con la camiseta del conjunto azulcrema. Durante esa cantidad de encuentros, Henry Martín ha marcado 114 goles y ha concedido 53 asistencias. El atacante azteca ha dudado la camiseta del América durante más de 18,600 minutos dentro del campo.

Sigue leyendo:

– Richard Sánchez habla de su futuro con las Águilas del América

– El Real Madrid y su historial contra clubes mexicanos

– ¿Qué opina el Real Madrid de Pachuca? Bellingham y Ancelotti hablaron de Rondón, Idrissi y los Tuzos

– “Perro” Bermúdez fue hospitalizado de emergencia, ¿cómo se encuentra?