Ausentismo escolar de latinos sigue alto en Los Ángeles

El ausentismo escolar en el condado de Los Ángeles está altamente relacionado con la inestabilidad en la vivienda, y aunque los niveles han mejorado, siguen siendo los estudiantes de color, los más faltistas.

La organización Catalyst California reveló esta semana los resultados del reporte La Raza Cuenta (Race Counts) del 2024, los cuales arrojaron que tres cuartas partes de los estudiantes en el condado de Los Ángeles que sufren de inestabilidad en la vivienda son latinos.

“Es una experiencia tan dura que solo alguien que la ha vivido puede entender el miedo a no poder dormir por la noche por la zozobra de ser desalojado”, dijo Verónica Sánchez”, una madre, defensora comunitaria de Huntington Park y miembro de la organización Alliance for a Better Community, que trabaja para mejorar los entornos escolares para los estudiantes.

“Una de mis hijas estaba tan ansiosa por no tener una vivienda estable que no podía ir a la escuela. Otra dejó de asistir a la universidad para poder prestar su auto al resto de la familia”.

El estudio encontró que los estudiantes afroamericanos son los que más se ausentan de la escuela con 37.6% de absentismo contra 35.8% de los nativos hawaianos, 32.3% de los indios americanos.

En tanto que los latinos tiene una tasa de ausentismo crónico de 30%.

“El ausentismo crónico en las comunidades latinas altera el progreso educativo y limita las oportunidades de éxito futuro, lo que contribuye a ampliar las brechas de rendimiento”, dijo Vanessa Aramayo, presidenta y directora de la Alliance for a Better Community, socia de Catalyst California.

“Al fomentar un entorno escolar de apoyo, ofrecer participación comunitaria y abordar las barreras sistémicas, podemos garantizar que todos los estudiantes tengan la oportunidad de prosperar y éxito en su educación”.

De acuerdo al reporte, estas tasas reflejan una tendencia preocupante de exclusión escolar y discriminación que afecta desproporcionadamente a los estudiantes afroamericanos. Y aunque las tasas de ausentismo han aumentado gradualmente para todos los estudiantes, siguen siendo significativamente más altas que antes de la pandemia de COVID-19.

“Creemos que covid, contribuyó mucho a eso. Las escuelas están tratando de subir los números. Pero sobre todo los estudiantes de color, asiáticos, latinos, afroamericanos no se han recuperado. Es un problema bastante difícil porque la escuelas que sirven a los estudiantes no tienen los mismos recursos que otras, y eso es parte de nuestra abogacía”, dijo Tessie Borden, vocera de Catalyst California.

Puso como ejemplo el programa Black Students Achievement del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles , destinado a dar recursos a los estudiantes afroamericanos con varios millones de dólares, pero tras una amenaza de demanda, lo cambiaron, dejaron de apoyarlo y de darle prioridad a la raza.

Borden observó que está claro que cuando las familias están en riesgo de perder su hogar, los niños salen afectados porque dejan de ir a la escuela.

“Parte de nuestro trabajo es hacer alianza con organizaciones como The Equity Alliance for LA’s Kids y Partnership for Learning específicamente para lograr que los fondos del Distrito se distribuyan con más equidad”.

Explicó que Catalyst California está dedicado a la justicia racial y a hacer un compendio de datos con base en el Censo en los condados de California, con un lente racial.

“Hacemos este compendio como en siete áreas, y en diez indicadores. Nuestro papel es investigar y recabar datos para tratar de cambiar políticas”.

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) dio a conocer que tienen una tasa preliminar de ausentismo crónico del 32,3 % para el año escolar 2023-2024, lo que representa una mejora con respecto a años anteriores.

En el año escolar 2021-22, la tasa de ausentismo en el LAUSD fue de 45%; en el 2022-23 de 36.5%.

Cabe decir que estas cifras de absentismo son en general.

Se define como ausentismo crónico cuando un estudiante se ausenta el 10% o más de días escolares en un año.

Catalyst California espera que la Medida A, recientemente aprobada por los votantes y que aumenta el impuesto a las ventas en medio centavo, proporcione fondos para ayudar a estas personas a menudo invisibles.

Pero también para la construcción de escuelas comunitarias racialmente justas que respondan a las necesidades de los estudiantes, a quienes las escuelas generalmente les fallan, y se propicie un clima escolar más acogedor y afirmativo.

“La comunidad latina enfrenta la falta de vivienda en tasas desproporcionadamente altas debido a una variedad de desafíos, incluida la escasez de viviendas asequibles, barreras relacionadas con el estado migratorio y los impactos duraderos de la pandemia”, dijo Aramayo.

“El aumento de las oportunidades de movilidad económica es clave para abordar estos desafíos, ya que las familias necesitan acceso a trabajos con salarios dignos, oportunidades económicas equitativas y sistemas de apoyo sólidos para romper el ciclo de inestabilidad y garantizar que sus hijos puedan prosperar en la escuela y más allá”.

E; análisis del condado de Los Ángeles también muestra que, a pesar de las ligeras mejoras, las tasas de ausentismo escolar de los estudiantes de color siguen siendo obstinadamente altas.

Alrededor del 38% de los estudiantes afroamericana faltan a la escuela con demasiada frecuencia, una cifra menor al 43% del año pasado, pero aún la más alta de todos los grupos raciales.

La tasa de los estudiantes latinos también sigue siendo alta, con un 30%. Los estudiantes asiáticos presentaron la mejor tasa, con un 8%, ligeramente mayor que los estudiantes blancos.