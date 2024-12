Enrico López-Yáñez se divierte innovando con la música sinfónica

Quien ve a Enrico López-Yáñez dirigir alguna vez, nunca se olvida de él. Así como la melena rizada y alborotada es el sello de Gustavo Dudamel —el flamante director musical de la Los Angeles Philharmonic—, los sacos de colores poco convencionales son la marca de este director mexicano.

“Sí, me gustan los trajes muy peculiares”, dijo el conductor en una entrevista reciente desde su casa en Nashville, donde ha vivido los últimos años porque es director de la Nashville Symphony, una de las cinco orquestas que dirige.

Su papá, el cantante de ópera mexicano Jorge López-Yáñez, conocido como uno de los Tres Tenores mexicanos, le puso Enrico en honor al celebrado tenor italiano Enrico Caruso.

Sin embargo, Enrico no canta; bueno, dice que solo cuando está bajo la regadera. Él se enfocó más bien en la música. Comenzó a tocar el piano desde muy pequeño bajo la tutela de su madre, Ruth Weber, una reconocida compositora, conductora y autora de libros infantiles que reside en San Diego, California.

Solo que no era divertido tener a su propia madre de maestra, así que cambió de instrumento. Comenzó a tocar la trompeta y luego la batería. Hizo su maestría en trompeta en la Universidad de California en Los Angeles y después estudió dirección.

Haber aprendido otros instrumentos le abrió la puerta a Enrico a otros estilos además de la música de orquesta, como el jazz, el rock y hasta la música de mariachi. Y aunque siempre pensó que algún día iba a ser director de óperas, tener una formación musical tan ecléctica lo llevó por otros rumbos; su primer trabajo como conductor fue con la Omaha Symphony, en Nebraska.

“Ahí conocí el repertorio sinfónico, y me di cuenta de que me gustaba mucho”, dijo el director de 35 años. “Conocí el ‘Pops’, que es música con orquesta que no es música clásica; es hip hop, jazz, rock, y me encantó porque fue la oportunidad de mezclar mis dos intereses, que es la música sinfónica y la música que escuchaba de joven”.

Actualmente, Enrico dirige cinco orquestas, la Dallas Symphony, la Detroit Symphony, la Nashville Symphony —con esta es su última temporada—, la Indianapolis Symphony y la Pacific Symphony.

En esta última, que tiene su sede en el condado de Orange, al sur de California, Enrico se estrenó como conductor principal en la temporada pasada, y regresa por segunda vez para dirigir la temporada 2024-2025. Bajo su curaduría se programaron siete conciertos —de los cuales uno ya se realizó—, en los que se incluyen artistas y música de varios géneros contemporáneos.

El próximo show, “Joss Stone: Merry Christmas, Love”, tendrá lugar este fin de semana en el Renée and Henry Segerstrom Concert Hall de Costa Mesa. Para este concierto, Enrico tendrá como invitada a la premiada cantautora de soul que interpretará canciones decembrinas.

Luego de esta visita, en el transcurso del año regresará cuatro veces más para dirigir a la sinfónica en programas que incluyen invitados como Ben Folds, la Troupe Vertigo —con un espectáculo circense—, un artista sorpresa y un show con música de los noventa titulado “La Vida Loca”, que incluye música de artistas como Gloria Estefan, Enrique Iglesias, Carlos Santana, Ricky Martin y otros.

Entretanto, Enrico también prepara su boda con Cassandra Pinataro, quien comenzó como cantante de ópera y ahora interpreta música pop. Luego decidirá dónde vivir, aunque lo que no cambiará es su pasión por crear cosas nuevas.

“Me interesa encontrar nuevos artistas”, dijo. “Crear nuevas oportunidades en el mundo sinfónico”.

En detalle

Qué: Joss Stone: Merry Christmas, Love

Cuándo: viernes y sábado 8 pm

Dónde: Renée and Henry Segerstrom Concert Hall, 615 Town Center Dr., Costa Mesa

Cómo: boletos desde $59

Informes: pacificsymphony.org