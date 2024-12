Lupillo Rivera muestra su apoyo a Poncho Denigris tras encontronazo con Maripily

El acalorado encontronazo que protagonizaron Maripily Rivera y Poncho Denigris en plena transmisión del programa “Hoy Día” sigue dando de qué hablar entre el público en redes sociales y una que otra celebridad. Tal fue el caso del cantante Lupillo Rivera, quien no dudó en sumarse a la conversación y compartir su opinión sobre dicho altercado. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

Fue durante una transmisión en vivo realizada desde su cuenta oficial de Instagram que abordó la polémica que surgió entre los ex participantes de “La Casa de los Famosos” y su versión en México.

“Sí miré lo que pasó con Poncho Denigris, pero, ¿yo ahí que contaba? Yo estoy acá bien tranquilo en mi rancho preparando cosas y otra vez salí mencionado (…) ¿Yo qué tengo que ver ahí? No entiendo“, dijo sobre el comentario que Maripily Rivera lanzó comparando la actitud de Poncho Denigris y el denominado ‘Toro del Corrido’.

Bajo esta misma tesitura, Lupillo Rivera lamentó que la visita de Denigris al foro de Telemundo haya traído consigo esta mala experiencia: “Es una pena, que gacho que como dice Poncho, lo inviten a un lugar y lo traten de esa manera. Es feo”, continuó.

Sin embargo, afirmó que a pesar de la ola de insultos de los que fue blanco, el influencer mexicano logró sacar la casta y ceder ante las provocaciones: “Se defendió bien. Le mando muchos saludos, mis respetos, la neta. Yo creo que si Poncho y yo hubiéramos estado en ‘La Casa de los Famosos’ haciendo equipo o no haciendo equipo, yo creo hubiéramos hecho un desorden (…) Para el juego es muy inteligente, la neta mis respetos“.

El artista zanjó el tema lanzando una dura crítica contra la barra de conductores del matutino ‘Hoy Día’: “Hay algunas de ahí que eran muy buenas periodistas, de mucho respeto, unas dos tres, pero ahora son títeres. No digo el nombre porque luego de ofenden, entonces ya mejor no“, agregó el famoso.

Las respuestas de los internautas no se hicieron esperar luego de que el hermano de Jenny Rivera emitiera su opinión, demostrando que en esta ocasión la opinión pública está en contra de la reacción de Maripily Rivera.

“Completamente de acuerdo contigo Lupe”, “Bien dicho”, “Ella no te puede superar, por eso hace pleito siempre”, “Exacto, Lupillo. Si esa mujer no habla de ti, no brilla”, “El respeto no tiene género ni edad” y “Estuvo muy fuerte“, son algunas de las respuestas que se leen en la red.