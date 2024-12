Rauw Alejandro aclara rumores de su relación con Sean ‘Diddy’ Combs tras video viral

Los rumores sobre una supuesta conexión entre Rauw Alejandro y Sean ‘Diddy’ Combs han estado circulando en redes sociales y medios de comunicación después de un video que los mostraba juntos en un partido de fútbol en Miami.

La imagen, tomada en julio de 2023 durante un juego del Inter de Miami, ha levantado sospechas entre los seguidores del artista puertorriqueño y de la prensa. Sin embargo, Rauw Alejandro ha salido al paso para aclarar los malentendidos y despejar cualquier vínculo con el rapero estadounidense.

El momento en que las cámaras capturaron a Rauw y Diddy en el estadio generó una ola de especulaciones. Los rumores comenzaron a multiplicarse rápidamente, y no faltaron los comentarios que sugerían una amistad cercana o colaboraciones futuras entre ambos artistas. Pero, en una reciente entrevista, Rauw no dudó en desmentir cualquier relación más allá de un encuentro casual durante el evento deportivo.

“Eso fue hace como tres años atras, antes de que explotara todo. En verdad, yo no conozco mucho del hombre“, explicó Rauw durante una entrevista en el programa de radio ‘El Vacilón’ en NYC’s MEGA.

Las fotos de Rauw y Diddy datan de julio de 2023, durante un partido en el club deportivo propiedad de David Beckham. Miami estaba jugando contra Atlanta United en el estadio DRV PNK, y ambos estaban sentados juntos. Diddy asistió al partido acompañado de DJ Khaled.

El artista boricua aclaró que su principal enfoque en ese momento estaba en el partido de fútbol y que no había compartido más allá de un breve intercambio con el famoso rapero: “Yo no se que me estaba diciendo. Yo estaba pendiente del juego y el habla el inglés bien raro”.

El artista además explicó que fue lo que le estaba diciendo Diddy, ya que en las fotos y videos sale el rapero hablando de cerca con el puertorriqueño. “Él estaba haciendo un álbum, o algo así, [me dijo] vamos a hacer una canción. Y yo dije ‘dale te aviso’“, aclaró. “Yo nunca fui a esos parties [fiestas] por si acaso”, enfatizó Rauw.

A pesar de las presiones y de los rumores, el cantante mantiene una postura firme, alejado de cualquier controversia que pueda desviar su camino y la promoción de su más reciente álbum, “Cosa Nuestra“. La historia deja claro que Rauw Alejandro sigue siendo fiel a su estilo y a su carrera, sin permitir que las especulaciones influyan en su trayectoria musical.

