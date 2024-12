ChatGPT evoluciona para integrarse mejor a las apps de las MacBook

OpenAI ha anunciado una actualización significativa de la aplicación ChatGPT para macOS, ampliando su integración con diversas aplicaciones del sistema operativo de Apple. Esta mejora permite a ChatGPT acceder y leer contenido en pantalla de aplicaciones como Apple Notes, Notion y Quip, entre otras, facilitando una interacción más fluida y eficiente para los usuarios.

Ampliación del soporte a nuevas aplicaciones

La actualización reciente de ChatGPT para macOS extiende su compatibilidad a una variedad de aplicaciones adicionales, incluyendo:

– Nuevos entornos de desarrollo integrado (IDEs): BBEdit, MatLab, Nova, Script Editor y TextMate.

– Variantes de Visual Studio Code: VSCode Insiders, VSCodium, Cursor y WindSurf.

– IDEs de JetBrains: Android Studio, AppCode, CLion, DataGrip, GoLand, IntelliJ IDEA, PHPStorm, PyCharm, RubyMine, RustRover y WebStorm.

– Aplicaciones de terminal: Prompt y Warp.

– Aplicaciones de productividad: Apple Notes, Notion y Quip.

Anteriormente, la funcionalidad de ChatGPT se limitaba a aplicaciones como iTerm 2, Terminal, TextEdit, VS Code y Xcode de Apple. Con esta expansión, los usuarios pueden solicitar a ChatGPT que lea contenido de estas aplicaciones y proporcione sugerencias o mejoras sin necesidad de copiar y pegar manualmente la información. Por ejemplo, es posible pedir a ChatGPT que analice código en un proyecto de Xcode y ofrezca recomendaciones para optimizarlo.

Control de privacidad y disponibilidad

OpenAI ha enfatizado que los usuarios mantienen el control total sobre cuándo y qué aplicaciones pueden ser accedidas por ChatGPT. Las preferencias de privacidad permiten gestionar cómo se almacena o procesa esta información, garantizando que el uso de la herramienta se alinee con las políticas de seguridad del usuario.

Es importante destacar que la integración con aplicaciones de terceros está disponible únicamente para suscriptores de ChatGPT Plus, Pro, Team, Enterprise y Edu. No se ha confirmado si esta funcionalidad estará disponible para usuarios de la versión gratuita en el futuro.

Descarga y requisitos del sistema

Los usuarios interesados pueden descargar la aplicación ChatGPT para macOS de forma gratuita desde el sitio web oficial de OpenAI. Para acceder a las funcionalidades completas, es necesario iniciar sesión con una cuenta de suscripción.

Además, con el reciente lanzamiento de macOS 15.2, los usuarios tienen la posibilidad de interactuar con ChatGPT directamente a través de Siri, integrando aún más la inteligencia artificial en la experiencia diaria del sistema operativo.

La capacidad de ChatGPT para interactuar con una gama más amplia de aplicaciones en macOS representa un avance significativo en la integración de inteligencia artificial en flujos de trabajo cotidianos. Para desarrolladores, esto significa una asistencia más directa en la depuración y optimización de código. Para profesionales de la productividad, la integración con aplicaciones como Apple Notes facilita la generación y edición de contenido de manera más eficiente.

