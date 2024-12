Ni se te ocurra verlas: 5 películas navideñas de Netflix que son malísimas

Que Netflix te ofrezca un amplio catálogo de películas navideñas no significa que todas sean buenas, pero el problema está en saber cuáles deberías ver o no. Afortunadamente, hay críticos dispuestos a darte una mano y han logrado identificar cinco películas con las que no quieren que pierdas el tiempo.

La mayoría no alcanza ni el 40% de aprobación en Rotten Tomatoes, lo cual es una clara señal para que la descartes.

Sin embargo, cada quien tiene sus gustos y al final es tu decisión. Para que no digas que somos injustos, te compartimos el trailer de cada una, para que eches un vistazo y juzgues por ti mismo.

5 películas navideñas de Netflix que los críticos no quieren que veas

"Princess switch" 1 Es una trilogía protagonizada por Vanessa Hudgens, quien interpreta a numerosos dobles que se encuentra en la temporada navideña. La película se desarrolla en Belgravia, un lujoso barrio de Londres. La puntuación que le otorga Rotten Tomatoes es de 53% – 56% y los críticos desean que tengas especial cuidado con las secuelas, porque los cambios son exagerados y podrían arruinar las ligeras sensaciones positivas que deja la primera entrega.

"A Christmas prince" 2 En plena época navideña, una periodista se enamora de un “príncipe”, mientras intenta publicar un artículo sobre él para la revista donde trabaja. También tiene secuelas, pero los críticos te piden que solo te conformes con la primera, que al menos alcanza el calificativo de “divertida”. Su puntuación es de 36% – 50%.

"Holidate" 3 Pese a los esfuerzos de Emma Roberts y Luke Bracey, los críticos afirman que esta película definitivamente es mediocre, aunque los actores parezcan tener cierta química. Ambos artistas interpretan a “Sloane” y “Jackson”, que hartos de las malas citas y la intromisión familiar, deciden aparentar que son pareja hasta que empiezan a descubrir sentimientos mutuos. Su aprobación en Rotten Tomatoes es del 45%.

"A bad moms Christmas" 4 Con solo leer el título, ya se sabe que algo no va bien. “A bad moms Christmas” es la típica secuela forzada en el ambiente navideño. Se trata de tres madres que desean vivir su vida al máximo, pero para conseguirlo se rebelan contra sus propias madres, que sin querer pueden arruinar las vacaciones. La origina, “Bad moms” es accesible y se disfruta, pero la secuela navideña es un desperdicio. Rotten Tomatoes solo le otorga un 32% de aprobación.