Patrick Mahomes jugará ante Texas, pese a lesión en el tobillo

Patrick Mahomes estará presente en el enfrentamiento contra los Houston Texans este sábado, pese al esguince en el tobillo.

El mariscal de Kansas City Chiefs sufrió la lesión en el tobillo derecho el pasado domingo en la victoria ante los Cleveland Browns.

La confirmación fue dada por Andy Reid, entrenador de los actuales campeones de la NFL, en una rueda de prensa este jueves.

“Al principio de la semana no estaba seguro, pero ya he pasado por esto con él antes y siempre me sorprende. Es un tipo muy fuerte mentalmente. Es ese el motor que lo hace entrar en acción”, afirmó Reid, mostrando su admiración por la determinación de su quarterback.

Mahomes salió lesionado ante los Browns

Mahomes, quien ha sido pieza clave en la obtención de tres Super Bowls para los Chiefs y es tres veces Jugador Más Valioso de la NFL, se lesionó en el último periodo del juego contra los Browns.

Tras abandonar el estadio en un carrito de golf, las pruebas médicas revelaron un esguince que inicialmente pareció amenazar su participación en la semana 16.

Sin embargo, el quarterback de 29 años sorprendió al completar los entrenamientos del miércoles y jueves junto a sus compañeros.

“Hace unos días pensé que había una remota posibilidad de que jugara, pero su rehabilitación ha sido impresionante. Lo más seguro es que termine en el campo”, agregó el entrenador.

El compromiso de Mahomes con los Chiefs trasciende sus actuaciones deportivas. Este miércoles, el quarterback también demostró su aprecio hacia sus compañeros de la línea ofensiva al sorprenderlos con exclusivos obsequios.

En cada casillero dejó una nevera portátil, botas de una marca de lujo, gafas Oakley y relojes Rolex.

Los Kansas City Chiefs, quienes lideran su división, buscarán continuar con su racha ganadora este sábado en Arrowhead Stadium.

Aunque Mahomes no estará al 100% físicamente, su presencia será un impulso anímico para el equipo en su camino hacia los playoffs.

