Riesgo de gripe aviar para los humanos es bajo en California

Hasta la fecha, no se ha detectado ningún contagio de gripe aviar de persona a persona en California; y el riesgo para el público en general sigue siendo bajo. Los productos lácteos mientras sean pasteurizados no ofrecen peligro alguno, y los huevos de las aves enfermas no entran al mercado.

“El riesgo general para el público sigue siendo bajo: 35 de nuestros 36 casos en humanos en California son el resultado directo de la exposición a ganado infectado”, dijo la doctora Erica Pan, subdirectora del Centro de Enfermedades Infecciosas del Departamento de Salud Pública de California durante una conferencia de prensa.

“Todavía no hemos visto ninguna evidencia de transmisión de persona a persona en California o en Estados Unidos”.

Afirmó que el caso confirmado sin exposición a vacas lecheras infectadas fue de un niño en el condado de Alameda.

“El niño no había tenido una exposición conocida a animales y aún se desconoce la fuente de contagio. No ha habido evidencia de propagación a otros. A todos los contactos del niño se les ha dado seguimiento y quienes presentaron síntomas dieron negativo en las pruebas”.

La buena noticia, dijo la veterinaria Annette M. Jones, directora de Servicios de Servicios de Seguridad Alimentaria y Salud Animal del Departamento de Alimentos y Agricultura, es que los huevos en las tiendas son perfectamente seguros, ya que los de las bandadas de aves infectadas no entran en el mercado.

La doctora Pan dijo que California ha estado tomando medidas rápidas e integrales en respuesta a la detección de la gripe aviar en vacas lecheras en el centro del estado, y más recientemente en el sur de California.

“El estado está priorizando nuestros esfuerzos de mitigación, creando conciencia pública y proporcionando recursos a quienes corren mayor riesgo”.

Como parte de ese esfuerzo, recordó que el gobernador anunció el estado de emergencia por la gripe aviar.

“Esto es parte de una acción específica y proactiva para garantizar que nuestras agencias gubernamentales tengan los recursos y la flexibilidad que necesitamos para responder rápidamente a este brote.

Señaló que la proclamación de emergencia permite ampliar la fuerza laboral, seguir monitoreando de cerca y responder a la situación con agilidad.

“Nos ayuda a mitigar enfermedades en los animales, proteger a los que están en riesgo y garantizar que sigamos aprendiendo sobre este virus de los alimentos para aves y estemos preparados si las cosas cambian”.

Hizo ver que las iniciativas clave incluyen la difusión educativa junto con la distribución de equipos de protección personal, trabajar con los departamentos de salud locales para realizar controles a los trabajadores agrícolas y realizar pruebas y tratamientos oportunos si es necesario, y una vigilancia sólida de las áreas infectadas.

“Hemos distribuido más de cuatro millones de piezas para proteger a los trabajadores agrícolas de California de la gripe aviar como respiradores, máscaras de alta calidad, gafas protectoras y protectores faciales, guantes y gorras.

“También hemos estado monitoreando a cerca de 5,000 personas con posible exposición a la gripe aviar y, se han realizado pruebas a más de 130 personas y solo las 36 mencionadas anteriormente dieron positivo.

“A todas esas personas y a otras en contacto cercano o con sospecha de gripe aviar se les ha ofrecido tratamiento”.

Dijo que luego de que se detectara el virus en Berkeley en muestras de leche cruda, el estado aseguró un retiro voluntario a nivel estatal de productos de leche cruda y crema de ese producto.

“La leche pasteurizada y los productos lácteos pasteurizados continúan siendo seguros para consumir, y la pasteurización es completamente efectiva. Como madre y pediatra, siempre recomiendo leche pasteurizada para mi familia y mis pacientes”

La veterinaria Jones dijo que están centramos en erradicar la gripe aviar en dos frentes diferentes: uno en las granjas avícolas y el otro en las lecherías.

“El enfoque principal para cada uno es una cuarentena veterinaria estatal y zonas de control de enfermedades para limitar el movimiento de productos y equipos animales”.

Sin embargo, aclaró que el virus es grave y altamente contagioso en las aves de corral.

“Es básicamente una sentencia de muerte para una bandada de aves de corral. Cuando detectamos algo en las parvadas, actuamos rápidamente para sacrificar a las aves, tanto para aliviar su sufrimiento como para reducir el riesgo de propagación. El virus es menos conocido en las vacas, dado que se descubrió por primera vez la primavera pasada en Texas, y su impacto es tan severo como en las aves”.

Dijo que en el caso de las vacas se centran en contener el virus mediante órdenes de cuarentena. Pero hay mucho, señaló, que no saben sobre cómo se comporta este virus en el ganado, por lo que realizan 40 proyectos de investigación.

“Uno de ellos de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) verificó que la pasteurización es 100% efectiva para matar el virus en la leche”.

Mencionó que realizan pruebas en todas las granjas lecheras del estado, 984 con alrededor de 1.7 millones de vacas.

“Hemos establecido cuarentenas en 679 lecherías. La mayoría de ellas están en el Valle Central, pero recientemente hemos detectado algunas lecherías afectadas también en el sur de California, y la cuarentena estatal que pusimos en estas lecherías restringe el movimiento de ganado de mayor riesgo y también requiere una bioseguridad mejorada”.

Señaló que en la actualidad, solo este otoño, estamos ante la tercera ola de infección desde 2022 que han experimentado las aves de corral, y la primera vez que las vacas y las aves silvestres han contraído el virus.

“Este otoño, hemos tenido 51 granjas comerciales de pollos, pavos y patos afectadas por el virus, y en nueve aves de traspatio en 13 condados”.

La doctora Pan agregó que han visto una propagación limitada del virus de la gripe aviar entre humanos en otros países.

“En todos esos casos, la transmisión fue limitada y no sostenida. Hasta el momento, sigue sin haber evidencia de propagación de este virus de persona a persona en los Estados Unidos o en California”.