Blake Lively demanda a Justin Baldoni, actor de “It Ends With Us”, por acoso sexual

La actriz estadounidense Blake Lively ha lanzado una demanda en contra de Justin Baldoni, quien fue su coprotagonista en la cinta “It Ends With Us”, por acoso sexual y por presuntamente orquestar una campaña de desprestigio en su contra.

De acuerdo con la querella obtenida por TMZ, la histrionisa y su familia han sido víctimas de “angustia emocional extrema” debido a que el artista intentó orquestar una campaña de desprestigio contra ella como resultado del “alto” que le puso durante las grabaciones de la película.

Los desacuerdos entre ambos artistas comenzaron durante la etapa de producción de la cinta que protagonizaron, específicamente en una reunión en la que la famosa planteó sus límites: “No más escenas de sexo, sexo oral o clímax ante la cámara por parte de Lively fuera del alcance del guión que aprobó previamente al firmar el proyecto“, se estipula en el documento.

Además, la esposa de Ryan Reynolds habría solicitado: “No mostrar más videos desnudos o imágenes de mujeres a Blake, no mencionar más la supuesta ‘adicción a la pornografía’ previa de Baldoni, no discutir más sobre conquistas sexuales frente a Blake y otros, no mencionar más los genitales del elenco y el equipo, no hacer más preguntas sobre el peso de Blake y no mencionar más al padre muerto de Blake”.

Aunado a esto, Blake Lively apunta que Sony Pictures, distribuidora de la película, aprobó las peticiones que se plantearon. No obstante, señala a Justin Baldoni de haber tomado “venganza” por medio de una campaña de “manipulación social” para destruir su reputación.

Justin Baldoni y su equipó responden a las acusaciones de Lively

No pasó mucho tiempo antes de que la noticia llegara a oídos de Baldoni, quien a través de su abogado Bryan Freedman, negó rotundamente las acusaciones y apuntó a que la demanda interpuesta en su contra tiene como objetivo “arreglar su reputación negativa”.

El equipo legal añadió que Lively causó problemas en el set de ‘It Ends With Us’: “Amenazando con no presentarse al set, amenazando con no promocionar la película, lo que finalmente llevó a su desaparición durante el estreno”.