Señales de alerta para padres en las compras navideñas en línea

Cómo proteger a tus hijos cuando los vendedores externos en los principales sitios minoristas puede que no lo hagan

By Alexandra Frost

Es hora de tachar los últimos artículos de la lista de compras de la temporada festiva. Para los padres, es probable que esto incluya algunos juguetes, ropa, libros y otros regalos para los niños.

Aunque los padres que compran en línea los regalos para sus hijos se enfrentan a un nuevo obstáculo en la temporada festiva. Es sorprendentemente fácil encontrar en Internet productos infantiles inseguros, especialmente con el aumento de vendedores externos en las principales plataformas minoristas, algunos de los cuales no siguen las normas de seguridad de los productos de Estados Unidos.

Más del 60% de las ventas de Amazon provienen de vendedores independientes. Walmart Marketplace y Temu permiten que terceros vendan productos en sus sitios web. Target Plus utiliza un modelo de solo invitación para seleccionar a los vendedores externos que pasan por un proceso de solicitud, a diferencia de otros mercados.

Identificar productos potencialmente inseguros vendidos por vendedores externos en línea puede ser difícil, especialmente con la prisa de las compras festivas de último momento. Por eso, aquí te contamos lo que debes tener en cuenta antes de presionar el botón “agregar al carrito”.

Lo que los padres deben saber sobre los vendedores externos

Como madre de 5 hijos, solía encogerme de hombros si veía un producto a la venta en línea que parecía un poco “raro”, ya sea porque la imagen estaba claramente editada o porque la descripción del producto estaba redactada de forma extraña (o era demasiado buena para ser verdad). Si una cuna nueva e increíble parecía resolver los problemas de sueño de mi bebé, pensaba que probablemente era segura, aunque mis instintos de madre me decían algo más.

Pero cuando me puse a investigar en profundidad, encontré productos sorprendentemente peligrosos en los sitios web de los principales minoristas, desde tumbonas para bebés peligrosas hasta protectores de cuna prohibidos y más. No hace falta buscar mucho en Amazon para encontrar juguetes sensoriales con la etiqueta “Christmas Stocking Stuffers for Kids”(Regalos para rellenar medias navideñas para niños) llenos literalmente de peligrosas perlas de agua y comercializados tanto para adultos como para niños en edad preescolar, a pesar de una advertencia en el paquete que dice “PELIGRO DE ASFIXIA: el juguete contiene piezas pequeñas y pelotas pequeñas. No apto para niños menores de 3 años”.

¿Amazon o Walmart realmente dejarían que mi bebé muerda un juguete que tuviera perlas de agua, un producto que causa miles de visitas a la sala de emergencias cada año? Resulta que sí, porque legalmente no siempre es su problema. A pesar de los esfuerzos y compromisos constantes de los minoristas en línea, incluidos Amazon y Walmart, los productos infantiles peligrosos como las perlas de agua aún son muy fáciles de encontrar, y puede ser difícil exigir responsabilidades a los vendedores.

¿Quién es responsable de los productos peligrosos que se venden en línea?

Los mercados en línea como Amazon, Temu y Walmart.com están bajo escrutinio por su falta de responsabilidad por los productos peligrosos vendidos por vendedores externos. Si bien los minoristas tradicionales pueden ser considerados responsables de la seguridad de los productos que venden, las plataformas en línea reclaman un papel diferente para los productos vendidos por un vendedor externo que les permita evitar la responsabilidad legal por artículos defectuosos como pijamas inflamables, detectores de monóxido de carbono defectuosos y secadores de pelo inseguros, informó CR.

Consumer Reports y otros grupos de defensa del consumidor sostienen que las leyes obsoletas sobre seguridad y responsabilidad del producto no abordan los riesgos potenciales que plantean los vendedores externos en estas plataformas en línea, lo que deja a los compradores vulnerables a los productos peligrosos y crea lagunas en las normas de seguridad.

Si bien Amazon y otros grandes minoristas en línea han introducido iniciativas de seguridad para proteger a los consumidores de productos potencialmente peligrosos, estas medidas deben ir más allá. Consumer Reports ha propuesto marcos legales más sólidos y exigibles para proteger a los consumidores, incluida una escala de responsabilidad basada en la participación de la plataforma en la distribución de productos, un etiquetado claro de los vendedores externos, la eliminación de los productos peligrosos de las listas y notificaciones inmediatas para los retiros de productos del mercado.

Hasta que se implementen más medidas de protección para los consumidores, los padres que compren en línea para sus hijos tendrán que ser sus propios defensores.

Cómo comprar de forma segura en plataformas minoristas con vendedores externos

Un equipo de expertos en seguridad de Consumer Reports desarrolló pautas para ayudar a los padres a comprar de forma segura durante esta temporada festiva. Esto es lo que recomiendan Consumer Reports y otros defensores del consumidor, junto con algunas cosas que he aprendido a lo largo de una década de compras festivas para mis 5 hijos pequeños.

Comprende a quién le estás comprando. “No siempre es fácil saber quién vende un producto determinado, pero investigar un poco puede arrojar algo de luz. Busca la identidad del vendedor en las páginas de productos. Como mínimo, debes saber a quién le estás comprando y ver su historial y sus reseñas”, dice Oriene Shin, gerente de defensa de la seguridad en CR. La Oficina de Asuntos del Consumidor y Regulación Comercial de Massachusetts también recomienda comprobar la etiqueta de “vendido por” cuando compres en línea. Esto ayuda a identificar si estás comprando a un vendedor externo.

Compra a vendedores de confianza. “Considera comprar solo productos en los que el propio mercado (como Amazon o Walmart) figure como vendedor, ya que las plataformas son inequívocamente responsables de esos productos según las leyes actuales. Si te interesa un producto que figura en la lista de un tercero, quédate con marcas conocidas y de buena reputación. Si no has oído hablar de ninguna, haz una búsqueda en Google. Una buena señal es si puedes encontrar exactamente el mismo producto en otros sitios minoristas importantes. No poder encontrar el sitio web de una empresa es una mala señal”, dice Shin.

Ten más cuidado con los artículos de mayor riesgo. “Ciertas categorías de productos merecen una precaución adicional. Entre los que deben someterse al mayor nivel de escrutinio se encuentran los juguetes, los productos para dormir, los dispositivos que utilizan baterías de iones de litio o los artículos lo suficientemente pequeños como para que se los trague un niño”, dice Shin.

Revisa las reseñas, pero sé escéptico. “Las reseñas negativas de los clientes deberían ponerte en guardia, especialmente si incluyen detalles específicos de la vida real o si varias reseñas identifican problemas similares. Pero ten en cuenta que las reseñas falsas y pagadas, aunque ilegales, están muy extendidas”, dice el equipo de CR. Consejo de profesional: busca en Google el nombre del comerciante + “reseñas de clientes” y lee más allá de las primeras dos.

Presta atención a las afirmaciones de marketing. Como madre, una señal de alerta evidente para mí es cuando un producto se comercializa para “niños pequeños” o “todos los niños” sin tener en cuenta su etapa de desarrollo o edad, como por ejemplo, sugerir que los niños pequeños deberían usar canicas.

Además, busco inconsistencias en el lenguaje de marketing, como recomendar un producto para grupos de edad conflictivos (algo no puede ser realmente “para adultos” pero también “para niños en edad preescolar”, por ejemplo). Este tipo de lenguaje contradictorio es una señal de alerta para mí que hago compras para las fiestas, aunque no siempre tiene que indicar un problema, solo algo que amerita una segunda mirada.

También busco lenguaje vago en torno a la seguridad, como por ejemplo este flotador de cuello para bebés en Amazon de un vendedor externo que dice: “El borde interior del aro de natación para bebés ha sido procesado a través de 6 procesos rigurosos, y el borde redondo y sin rebabas no dañará la piel. (sic) Hará que el cuello del bebé esté más cómodo”. Para mí, este lenguaje vago y repetitivo sobre “6 procesos rigurosos” hace que confíe mucho menos en este producto, como debería. La Administración de Alimentos y Medicamentos advirtió a los padres, cuidadores y proveedores de salud que no usen flotadores de cuello para bebés en 2022, con riesgo de lesiones graves o muerte, y en octubre de 2024, la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor propuso formalmente una norma para mejorar estos productos. “Pero el enfoque más seguro y sencillo sería que el Congreso aprobara una ley que prohibiera por completo los flotadores de cuello para bebés”, dice Shin.

Aplica una dosis de sentido común. “¿Cómo es eso seguro para los niños pequeños?” Recuerdo que un pariente me señaló la correa larga de un juguete para perros de los que se tira. ¡Todo lo que había visto era un lindo juguete que me ayudó a evitar comprarles a mis hijos un cachorro de verdad! Pero con un segundo par de ojos y algo de sentido común, vi claramente el potencial peligro de asfixia. Ahora, cuando compro regalos para la época festiva por Internet, trato de alejarme de la lente de lo que les encantará a mis hijos para pensar en lo que pueden amar de manera segura y con un bajo riesgo de lesiones.

Denuncia productos sospechosos. “Si ves algo que parece sospechoso, o detectas un producto retirado del mercado, ilegal o peligroso, avisa al sitio web y considera denunciarlo a la CPSC (Comisión de Seguridad de Productos de Consumo, por sus siglas en inglés) en SaferProducts.gov”, dice el equipo de CR. Tu diligencia podría proteger a otra familia de sufrir una lesión devastadora o algo peor.

