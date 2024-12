Horóscopo de hoy de Nana Calistar 22 de diciembre de 2024

ESCORPION

Vienen grandes cambios en la casilla del amor pues comenzarás a darte cuenta de que el amor no es como en los cuentos, está bien hacer duro tu corazón para que no te jodan ni jueguen con el pero tampoco hay que exagerar pues puedes terminar solo o sola. Es momento de dejarte de fregaderas y poner los pies en la tierra, no permitas que comentarios mal intencionados de otras personas te arruinen el día, algunas veces caes muy fácilmente en provocaciones y no sueles quedarte callado por esa razón cometes errores. No permitas que te vuelvan a lastimar y a jugar con tus sentimientos, es momento que te pongas las pilas para lograr tus metas u sueños y que ningún hijo e hija de la guayaba altere tus planes o te haga sentir mal. Es importante que dejes de mirar atrás, no te lamentes por lo que no pudo ser y concentra tus energías en lo que tienes, algunas veces caes muy fácilmente en provocaciones y debido a eso cometes errores muy tontos al punto de lastimar a personas que son muy importantes para ti.

LIBRA

No te culpes por errores que no son tuyos ni mendigues cariño ni amor por nadie, recuerda que quien te quiera tendrá que trabajar para conquistarte quien no no vale mauser que siga en tu vida. Posibilidades de encamamiento con una amistad. No te permitas caer ni fracasar, si alguien no lo logró no significa que tú tampoco lo harás, algunas veces caes en situaciones muy tontas a causa de tus depresiones que no te llevan a ningún lado. Se espera un embarazo de algún familiar. Posibilidades de que te metan en un problema bien grande a causa de andar hablando de más. No pierdas la esperanza de encontrar el amor, lo has buscado en lugares equivocados porque este lo has tenido prácticamente frente a ti. No debes de preocuparte por cuestiones que no son de tu incumbencia, preocúpate más por tu bienestar que eso debe de ser tu centro de atención. Una amistad a distancia se alejará poco a poco de tu vida debido a que no le diste motivos para seguir a tu lado. Posiblemente en estos días te encuentres en un tono confuso pues andarás de un humor que ni quien te aguante.

VIRGO

Ten cuidado en quien confías de hoy en adelante pues muchas de esas personas lejos de ser tus amigos solo buscan la manera de fregarte la existencia. En cuestiones de amor se ve un escenario algo confuso pues tendrás sentimientos encontrados debido a que no sabrás quien es la persona correcta que debes elegir, eres muy de encender el boiler y no meterte a bañar, ten cuidado pues podrías lastimar a alguna persona que es muy importante para ti. Sentirás tristeza en estos días al recordar a personas que ya no están contigo. Ten cuidado como tratas a algunas personas pues recuerda que el trato que les des será el mismo que más adelante recibas tu. Aléjate de relaciones prohibidas pues podrías sufrir friegos de daños y tu familia podría resultar lastimada. Aprovecha tu tiempo y días en mejorar esos aspectos que te hacen perder la línea adecuada de tu vida. Ten cuido la manera en que les hablas a las personas pues podrías arruinar grandes proyectos. La vida te devolverá con intereses cuestiones que no te dio en tu pasado.

LEO

Aléjate de relaciones prohibidas o podrías entrar en una jugada la cual te hará daño y te resultará difícil salir. Las personas se valoran por sus sentimientos y no por lo que estas tienen así que deja de aparentar algo que no eres para agradar a personas a quienes no les importas. Algunas veces caes en provocaciones demasiado rápido. Aprende a ignorar a quien te lastima o solo te busca por interés. No metas tus sentimientos donde no los llaman, deja de enamorarte tan rápido y aprende a poner un escudo protector o de lo contrario seguirás siendo lastimado o lastimada. Se más persuasivo o persuasiva a tu alrededor pues ciertas personas que te rodean podrían estar hablando mal de ti a tus espaldas. Es importante que visualices qué es lo que quieres y cómo lo vas a lograr. Algunas ocasiones te dejas derrotar muy fácilmente, déjate ya de esas cuestiones y pon atención a lo que la vida te está ofreciendo. No permitas que otras personas te arruinen tus días el día que te deje de importar sus comentarios ese día aprenderás a ser más feliz sin reproches ni rencores tontos.

CÁNCER

Tu mayor problema es tu orgullo el cual te llevará a cometer errores muy cabrones de los cuales podrías arrepentirte en un futuro. Eres muy de dar consejos, pero tú no los tomas y eso podría estar afectando tu vida.Quizás has estado invirtiendo mal tu tiempo y le has dedicado tus esfuerzos a quien no hace nada por tenerte en su vida. No sigas donde no te llaman, es momento de dejarte de tonterías y no seguir invirtiendo en algo que no es seguro que sea para ti. No temas a cambios en tu vida, ponte las pilas y trata de invertir tu energía y tiempo en cosas que te hagan más feliz y te ayuden a verte bien. Pon atención a tus sueños pues reflejarán muchas cuestiones que te preocupan en estos días. Siempre que desees un buen consejo pregunta a tu familia, recuerda que los mejor vienen de ahí. En este tu periodo necesitas tener bien presente que nadie es indispensable en tu vida, pon las cosas en claro de una buena vez y deja de mendigar cariño, atención, amor o amistad que tu no naciste para eso, quien te quiera y valore va a luchar por ti sin necesidad de andar pidiendo o exigiendo un lugar en tu vida.

GÉMINIS

Nuevas amistades se aproximan y otras se irán poco a poco de tu vida. Te vas a enterar de embarazo de amistad o familiar en los próximos días. No te preocupes tanto por el futuro, necesitas vivir y disfrutar cada día como si fuera el último pues nadie garantiza que estés mañana. Es posible que recibas una llamada, mje o tengas un encuentro con expareja comprobarás que el karma hace justicia. Algunas veces te cansas y fastidias de tantas promesas y palabras y no ves claro, aprende a creer en hechos, si ya sufriste un chorro anteriormente no tiene caso que vuelvas a pasar por las mismas situaciones. Ten mucho cuidado con la manera en que te desenvuelves en tu trabajo pues podrías meterte en problemas. Vienen cambios muy buenos sin embargo necesitas tener toda la actitud para saber recibirlo. Ya no juzgues a las personas por la primera impresión pues puedes llevarte grandes sorpresas, aprende a verlas tal cual son. Aprende a no dejarte llevar por tu corazón sino por tu cerebro, es momento que te deshagas de toda esa basura que no te deja avanzar y solo te llena tu cabeza de mentiras, falsedad y cosas que nunca se cumplirán.

TAURO

Es momento de despojarte de todas esas tonterías que detuvieron tu camino, no te permitas caer y has una limpia de todas esas personas que no te dejan avanzar, necesitas dejar en claro tus sentimientos y dejar de andar picando aquí y allá, pues al final te podrías quedar como el perro de las dos tortas. Pon mucha atención a tus sueños pues te van a mostrar el camino que debes seguir para el cumplimiento de muchos de tus sueños. Tu orgullo te va a hacer cometer muchos errores, algunas veces te montas en él y ni quien te baje y eso te lleva a cometer muchas equivocaciones de las cuales se te es complicado salir. Aprende a ser más hijo e hija de la fregada y a darte cuenta de que tienes todo para salir adelante y no volver a caer en jueguitos tontos. No temas a lo que viene, enfréntalo con la cara en alto que tú no eres culpable de todo. Posiblemente conozcas a una persona en las próximas semanas que te llamará mucho la atención, conócela, pero siempre ten la duda y asegúrate que no tenga ya una relación. Es posible que en estos días extrañes a una persona sin embargo te darás cuenta de que gran culpa de que las cosas no funcionarán fue tuya.

ARIES

Cuando estas completo no necesitas de nadie para sentirte bien. Aléjate de situaciones complicadas, no te metas en problemas que no te corresponden y no son tuyos para quedar bien solo consigues hacer nuevos enemigos. El día que quieras formalizar o tener una relación que sea con esa persona que te complemente y no alguien que tenga los mismos gustos e intereses que tu pues eso a la larga termina aburriendo y haciendo la relación una rutina. Ya déjate de tonterías, ten por seguro que jugar con los sentimientos de las personas lejos de hacerte ver como alguien importante y dominante te va a dejar como una persona inestable y con falta de atención y amor. Tienes muchas dudas en tu alma y corazón que no te permiten avanzar, si sigues viviendo de esa manera te será muy complicado encontrar a una persona adecuada para ti pues siempre vivirás desconfiando de todo mundo. Siempre fuerte, fiel, dominante e intenso pero cuando tu familia la pasa mal te doblegas. La vida es justa y muchas de las cuestiones que te suceden son el resultado de tus actos del pasado. Aprende a confiar en tu poder para amar y ser digno de todo, la vida te compensará tus luchas y esfuerzos, te toca a ti deshacerte de tanta cuestión negativa que solo te amarga tu felicidad.

PISCIS

Vendrán personas que te ofrecerán el cielo y el mar sin embargo que te lo den es otra cosa. Posibilidades de conocer una persona por una red social que podría ser lo que has buscado y esperado, no aflojes tan rápido, aprende a conocer más a esa persona. Ten presente que la vida pone las cosas en su lugar, cuida mucho la parte emocional, no caigas ni creas en palabras más que en hechos, no exijas más de lo que estás dispuesto o dispuesta a ofrecer. Algunas veces caes en las mismas fregaderas de siempre, por más que te lo digan no reaccionas, algunas veces necesitas pruebas más duras para darte cuenta de que el camino que has seguido no ha sido el correcto. Llévate la vida más fácil, aprende a sonreír siempre y ser más selectivo en tus amistades, acércate a quien te saca una sonrisa y manda al diablo a quien pone grises tus días. Mucho trabajo y estrés en estos días urge tener un horario más establecido para que no te presiones tanto. Ya no comentes tus planes porque hay muchas personas que te envidian y podrían salarte todos tus planes. No pienses en lo que pudo ser, mejor piensa en lo que está por venir, algunas veces arruinas mucho tus sueños y metas por seguir viviendo en cuestiones que ya fueron y no te dejaron nada bueno.

ACUARIO

Mucho de tu mal humor o fastidio se debe a la falta de horas de sueño, no te desveles tanto y pon en orden tus horas de sueño. No gastes en cosas que no necesitas, trata de invertir más en tu salud y en tu familia. Cuídate un friego de infecciones pues estarán a la orden del día. Sino tienes pareja es porque buscas algo diferente a toda la fregadera que has tenido, hay dos que tres candidat@s sin embargo dejan mucho que desear o hay algo que no te convence de todo de ellos o ellas. Andarás algo estresado o estresado en estos días. Traes muchos planes en mente, pero no logras ponerlo en práctica. Un nuevo amor podría ser la clave para que mejores ese carácter que te andas cargando, ten cuidado con nuevos proyectos o negocios pues podrías ser víctima de una estafa o que te quieran ver la cara de tonto. Es posible que te sientas frustrado por una situación que no se aclara en tu trabajo, las cosas llegan cuando tienes que llegar no te mortifiques. Ciertos problemas en esta semana te pondrán de mal humor, no vale la pena estresarte pues las cosas se solucionarán de la mejor manera. Recibirás una visita esperada desde hace mucho tiempo pues en estos días se logrará concretar.

CAPRICORNIO

Grandes cambios se aproximan aprenderás a madurar muy pronto y sabrás mandar a la fregada a esas personas que te causan conflicto en tu vida. Muchas de tus depresiones se deben a que le piensas mucho para hacer las cosas o que no sabes qué decisión tomar, ten en cuenta que la mejor decisión va a ser siempre esa que te haga feliz. No es momento de seguir viviendo en el pasado, lo que fue ya paso, es momento de que mires de frente y hagas a un lado todas esas situaciones que no te dejan avanzar o te ponen trabas en tu vida. No pierdas oportunidades en el amor y no vuelvas a comer lo que ya comiste. En las cuestiones del dinero se ve un escenario algo amolado, necesitas ahorrar más pues viene una situación en la cual requerirás algo de dinero. Tu alimentación podría no ser la correcta y por eso muchas veces se te va el sueño o sientes dolores musculares o de cabeza, aprende a cuidar más tu organismo. Te va a llegar una noticia que va cambiar mucho tu forma de pensar, aprende de esas situaciones. Tus metas y proyectos son tu responsabilidad de no del vecino ni de tus amigos, ya ponte las pilas y ve tras lo que quieres y buscas, no permitas que la flojera o la situación de otras personas que no lo lograron te arrastren a ti y termines como ellos.

SAGITARIO

No te permitas seguir viviendo de rodillas por personas que no hacen nada por tenerte en sus vidas. Tu mayor error será querer resolverles la vida a las demás personas al punto de descuidar la tuya. Hay grandes cambios estas por iniciar una etapa muy distinta, ya no vas a creer tanto en las personas y tu corazón se hará más duro, sin embargo, aprende a vivir en comunicación con el ser supremo pues él te dará las armas y la paz que necesitas en tu vida para enfrentar cada situación. Posibilidades de compra o venta de artículos que requieres. No temas más, aprende a enfrentar los problemas y dar todo al cien, quien te quiera te lo demostrará con hechos e irá tras de ti. Cambia tu forma de pensar y aprende a ser más positivo en todos los aspectos, recuerda que lo que siembres en casa, trabajo y amigos será lo que cosecharás. Amores nuevos podrían mover mucho tu estabilidad, pero recuerda que la vida sabe cuándo es el momento correcto para volver intentarlo no desaproveches ninguna oportunidad. Aléjate de relaciones en las cuales tengas que ser tú el postre o podrías terminar muy lastimado o lastimada, Grandes cambios en tu vida sentimental y económica se aproximan. Aguas con personas nuevas que llegan a tu vida podrían meterte en serios problemas.