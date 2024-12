“Agradezco la confianza”: Copresentadora del podcast de Justin Baldoni lo abandona

La periodista y autora Liz Plank anunció su decisión de dejar el podcast ‘The Man Enough’, cofundado con el actor y director Justin Baldoni, tras las recientes acusaciones legales presentadas por la actriz Blake Lively contra el director y su equipo.

El anuncio de Plank, realizado a través de redes sociales, llega en un contexto de acusaciones graves contra Baldoni, quien enfrenta denuncias por acoso sexual y por fomentar un ambiente de trabajo tóxico durante la producción de It Ends With Us. En su comunicado, la autora de Por amor a los hombres: De lo tóxico a una masculinidad más consciente expresó gratitud hacia la audiencia del programa y reflexionó sobre su decisión:

“Agradezco a nuestra comunidad por confiar en mí sus corazones y sus historias. Los extrañaré mucho, pero es necesario avanzar mientras proceso lo sucedido”, escribió Plank.

Blake Lively, coprotagonista de Baldoni en ‘It Ends With Us’, presentó una denuncia señalando no solo al actor, sino también a su empresa Wayfarer Studios y a los ejecutivos Steve Sarowitz y Jamey Heath. Según el documento legal, se acusa a los implicados de conspirar para silenciar a quienes denunciaban el ambiente hostil creado durante la producción. Lively también denunció supuestos intentos por parte de Sarowitz de arruinar su reputación y la de su familia.

Además, la actriz afirma que Baldoni y su equipo manipularon el enfoque promocional de la película, utilizando contenido sobre violencia doméstica para proteger la imagen pública del director, una estrategia que contradice el enfoque inicialmente acordado para la campaña de marketing.

Respuesta de Baldoni

Baldoni ha negado todas las acusaciones. Su equipo de relaciones públicas, encabezado por Jennifer Abel, emitió un comunicado indicando que la controversia se debe a una “campaña de desprestigio” orquestada por Lively y otros críticos del actor. Según su abogado, Bryan Freedman, las acciones de su firma de gestión de crisis fueron coherentes con el manejo habitual de casos de alta presión mediática.

Lanzado en 2021, el podcast The Man Enough buscaba redefinir la masculinidad moderna, abordando temas como los roles de género, la salud mental y las expectativas sociales. Sin embargo, las acusaciones han generado dudas sobre la coherencia entre los valores promovidos por el programa y las acciones atribuidas a Baldoni y su equipo.

Mientras tanto, Liz Plank reiteró su apoyo a las víctimas de injusticias:

“Seguiré apoyando a quienes exigen cuentas y se enfrentan a quienes abusan de su poder”, concluyó.