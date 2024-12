Cómo evitar los malestares de comida durante las fiestas

Disfruta cuatro de tus delicias favoritas de la temporada sin preocuparte por malestares estomacales ni otros síntomas incómodos que puedan causar.

Usar huevos pasteurizados en lugar de crudos en tu rompope o eggnog puede ayudarte a evitar una intoxicación alimentaria.

By Sally Wadyka

La temporada de los antojos llega una vez más. Sin embargo, algunos de los más populares, aunque deliciosos y llenos de sabor, podrían no sentarle bien a tu cuerpo, provocando desde cansancio hasta diarrea. Afortunadamente, los expertos con los que hablamos compartieron varios consejos que te permitirán disfrutar de las delicias más populares de esta temporada (queso, alcohol, rompope y antojitos dulces) sin que te sientas mal.

Queso

El alto contenido de grasa y bajo contenido de fibra del queso puede empeorar o provocar estreñimiento, especialmente si lo disfrutas en grandes cantidades. Puedes ayudar a contrarrestar el efecto comiendo frutas ricas en fibra, nueces o galletas integrales junto con el queso.

Para las personas que son intolerantes a la lactosa, el consumo excesivo de ciertos quesos (en particular, los tipos más suaves, como el ricota y el feta) puede provocar diarrea. “Además, el alto contenido de sodio en muchos quesos puede ser un problema para quienes necesitan limitar su consumo de sal para controlar su presión arterial”, dice Molly Kimball, RD, fundadora de Ochsner Eat Fit en Louisiana, un programa que ayuda a los restaurantes a identificar opciones nutritivas en sus menús.

Los quesos añejos (como el Parmigiano-Reggiano) contienen poca o nada de lactosa, dice. ¿Necesitas cuidar tu consumo de sodio? Prueba el queso mozzarella fresco o el queso de cabra, que suelen tener niveles de sodio de alrededor de 100 mg por onza.

Alcohol

Para algunos, una fiesta no es lo mismo sin un cóctel. “Pero los adultos mayores deben tener cuidado, ya que incluso pequeñas cantidades de alcohol pueden causar inestabilidad al caminar, además de dolor de cabeza y cansancio al día siguiente”, dice Kimball. La tolerancia al alcohol disminuye con la edad, por lo que los efectos secundarios se vuelven más intensos a medida que envejecemos. Para evitarlos, limítate a una sola bebida (y bebe mucha agua junto con ella). Mejor aún, elige alguna de las nuevas opciones sin alcohol que saben a vino, cerveza o cóctel y siéntete tan alegre como con las originales; solo ten en cuenta la cantidad de azúcares añadidos que pueden contener algunos de estos cócteles sin alcohol.

Rompope o Eggnog

El rico y cremoso rompope– tradicionalmente hecho con huevos, leche, crema y azúcar, puede causar malestar estomacal, especialmente para quienes tienen dificultad para digerir los productos lácteos. Y si el rompope está hecho con huevos crudos, tu malestar digestivo podría ser en realidad una infección de salmonela. Los adultos mayores pueden ser más vulnerables a las bacterias que a veces se encuentran en los huevos crudos porque sus sistemas inmunológicos ya no son tan eficientes para combatirlas.

Si vas a tomar rompope en una fiesta, pregunta si contiene huevos crudos. Cuando organices tu propia reunión navideña, utiliza huevos pasteurizados o compra rompope “light” o de leche vegetal ya preparado, que puede tener menos grasa y azúcar, y está pasteurizado.

Antojitos Dulces

“El azúcar simple se metaboliza rápidamente, lo que provoca un aumento rápido– y una caída igual de rápida– en los niveles de azúcar en la sangre, lo que puede hacer que te sientas sin energía”, explica Lauri Wright, PhD, directora de Programas de Nutrición en la Universidad de Salud Pública de la Universidad del Sur de Florida en Tampa, Florida, y presidenta de la Academia de Nutrición y Dietética. “Combinar tu dulce o postre con un poco de proteína ayuda a que la liberación de azúcar sea más gradual y a mantener los niveles de azúcar en la sangre más estables”. Así que cuando comas una galleta, acompáñala con un puñito de nueces, un poco de hummus o un vaso de leche. El mismo principio se aplica cuando disfrutas del postre como parte de una comida, en lugar de comerlo por separado. En cualquier caso, ten en cuenta el tamaño de las porciones: consumir demasiados postres o dulces a la vez puede provocar un aumento rápido de azúcar o la sensación de estar excesivamente lleno.

Otro truco: da un paseo corto. Un estudio publicado en el 2022 en la revista Sports Medicine descubrió que con tan solo 2 minutos de caminata ligera cada 20 minutos (a lo largo de varias horas) se reducen los niveles de glucosa e insulina después de las comidas, lo que ayuda a mantener los niveles del azúcar en la sangre más estables. Por lo tanto, dar unas vueltas por la cocina y la sala durante la reunión podría ayudar a contrarrestar los efectos de esos antojos dulces de temporada.

Nota del editor: una versión de este artículo también fue publicada en la edición de diciembre del 2022 de Consumer Reports On Health.

