Expresidente Bill Clinton fue hospitalizado en Washington tras “desarrollar fiebre”, pero lo reportan estable

El expresidente estadounidense Bill Clinton fue ingresado la tarde de este lunes en un hospital de Washington para someterse a pruebas médicas después de “desarrollar fiebre”, informó su oficina en un mensaje.

De acuerdo a los informes, Clinton, de 78 años, fue ingresado en el Centro Médico de la Universidad de Georgetown en la capital estadounidense, explicó en su cuenta de X Angel Ureña, que se desempeñó como subdirector de gabinete de Clinton.

“El expresidente sigue de buen ánimo y agradece profundamente la excelente atención que está recibiendo”, ahondó el mensaje.

El exmandatario demócrata fue hospitalizado en 2021 en California por una infección que se extendió a su torrente sanguíneo.

Clinton es uno de los cuatro expresidentes de Estados Unidos que siguen vivos, junto a Donald Trump (2017-2021), Barack Obama (2009-2017), George W. Bush (2001-2009) y Jimmy Carter (1977-1981).Ese último es, a sus 100 años, el presidente más longevo de la historia de Estados Unidos.

Clinton estuvo activo en la campaña electoral este otoño y ha mantenido una intensa agenda de viajes desde las elecciones con la publicación de su nuevo libro Citizen: My Life After the White House.

En su discurso durante la Convención Nacional Demócrata, Clinton, de 78 años, mencionó su edad y la comparó con la de Trump, apuntando que, si el republicano resultara electo, sería el presidente más anciano en asumir el cargo, con casi 79 años, como finalmente sucedió.

Este es el último susto de salud del ex mandatario, luego de que en 2022 dio positivo a covid-19, con síntomas leves.

Asimismo, en octubre de 2021 una infección lo llevó a permanecer cinco noches en un hospital de California.

En 2004, a sus 58 años, se sometió a una operación de bypass cuádruple y seis años después le implantaron estents (prótesis intravasculares) en la arteria coronaria.

Lo anterior lo llevó a adoptar una dieta vegetariana y a hablar públicamente sobre cómo su cambio de régimen alimenticio le ayudó a estar más sano.

