Navidad en Los Ángeles: ¿Cómo estará el clima este 24 de diciembre?

Los Ángeles se prepara para unas fiestas navideñas con condiciones meteorológicas mixtas. Según los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, la región experimentará un oleaje fuerte durante los próximos días, acompañado de una posible lluvia que afectará a la zona desde la víspera de Navidad.

A partir del martes 24 de diciembre, se espera que la lluvia haga su aparición, comenzando en la mañana y con una duración limitada. Los meteorólogos consultados en Los Angeles Times estiman que la acumulación total no superará una décima de pulgada, por lo que no se espera que cause grandes problemas.

“Para el día de Navidad, no veremos lluvia”, comentó Bryan Lewis, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en Oxnard al mencionado medio. Las condiciones mejorarán para el día de Navidad, con cielos más despejados y temperaturas agradables que rondarán los 60 grados Fahrenheit, llegando a los 70 grados en algunas áreas de los valles.

Preocupación en el oleaje

El fenómeno climático que podría preocupar más a los residentes y turistas de Los Ángeles es el fuerte oleaje. Según Los Angeles Times, desde la tarde del martes 24 de diciembre hasta la mañana del miércoles, las olas alcanzarán entre 8 y 12 pies en las playas orientadas al norte y al oeste.

El oleaje más alto se espera para este lunes por la tarde y el martes por la mañana, lo que genera condiciones peligrosas en el agua. Bryan Lewis advirtió que las corrientes de resaca serán muy fuertes, lo que hace recomendable que las personas se mantengan fuera del agua, a menos que sean surfistas experimentados.

Las condiciones en el condado de Ventura podrían ser aún más intensas, con olas que podrían alcanzar hasta los 18 pies, lo que pone en riesgo a los navegantes y podría causar problemas en el puerto de Ventura.

A partir de este 23 de diciembre por la mañana, las olas en la playa Channel Islands fueron reportadas con una altura de 8 pies, y aunque el día de Navidad se espera una leve mejora, las olas seguirán siendo considerables, con picos cercanos a los 10 pies.

Este fuerte oleaje no es algo inédito para la región. El año pasado, en diciembre, un gran golpe de ola dejó a ocho personas heridas cuando la ola arrasó el malecón en Ventura, inundando las calles cercanas. Por lo tanto, las autoridades recomiendan cautela, especialmente para aquellos que planean disfrutar de las vistas o del surf en la zona.

Aunque la Navidad traerá cielos despejados y temperaturas agradables, las olas peligrosas continuarán afectando a la región y se recomienda tener precaución, tanto en el agua como cerca de la costa.

