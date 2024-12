Anulan las condenas de dos jóvenes sentenciados injustamente

Charlotte Pleytez y su madre Karla Campos derramaron lágrimas, mientras que Lombardo Palacios y su progenitora, Claudia, se mantuvieron ecuánimes durante el anuncio de la anulación de sus condenas por parte del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman.

El fiscal, quien acaba de tomar posesión de su puesto, ordenó la liberación inmediata de los dos jóvenes adultos latinos, que pasaron 17 años encarcelados por un asesinato que no cometieron en 2007.

“Nuestro sistema de justicia debe ser justo y preciso, y este caso resalta la importancia crítica de no descansar nunca hasta que se haga justicia, revisando incluso casos pasados ​​con sumo cuidado para garantizar que se alcance el resultado correcto y justo”, declaró el fiscal de distrito Hochman, quien abrazó a las víctimas del sistema de justicia penal debido a las condenas erróneas.

El 20 de diciembre, en la Sala 56 de la Corte Superior de Los Ángeles, el juez William C. Ryan anuló las condenas de 2009 de Charlotte Pleytez y Lombardo Palacios, quienes habían sido encarcelados desde 2007.

Lombardo abraza a su madre Claudia. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

La decisión fue consecuencia de una investigación exhaustiva realizada por la Unidad de Revisión de Condenas de la fiscalía de distrito, de los abogados defensores y de California Innocence Advocates, que descubrieron nuevas pruebas que pusieron en duda las condenas originales de 50 años a cadena perpetua.

El proceso implicó la colaboración con el fiscal del juicio original, quien también concluyó que las condenas de Pleytez y Palacios no estaban justificadas.

La liberación se aceleró y los investigadores llevaron a las víctimas inocentes al juzgado, donde el fiscal Hochman enfatizó la importancia de la justicia y la necesidad de prevenir errores similares en el futuro.

“También quiero reconocer la trágica pérdida de Héctor Luis Flores y compartir mi más sentido pésame con su familia”, dijo Hochman. “Su muerte es un doloroso recordatorio de la gran responsabilidad que tenemos de garantizar que la justicia no sólo responsabilice a las personas adecuadas, sino que también honre las vidas de las víctimas y sus familias”.

La madre de Charlotte Pleytez habla durante la ceremonia que hace oficial la libertad de su hija. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

6,415 días en prisión

Charlotte Pleytez estaba embarazada cuando fue arrestada, esposada y encarcelada por un total de 6.415 días y liberada el 20 de diciembre de 2024.

“Siempre busqué ayuda; toqué muchas puertas y Dios me puso en el camino a muchas personas maravillosas”, dijo Karla Campos, madre salvadoreña de Charlotte, quien estuvo acompañada de sus otros hijos en la rueda de prensa: Jennifer Pleytez y Johnny Cabezas.

“Dios abrió una ventanita de esperanza con los abogados y yo nunca perdí la esperanza de ver libre a mi hija”, indicó.

Charlotte, entre tanto, agradeció el trabajo de Martha Carrillo, jefa de la Unidad de Revisión de Sentencias (CRU), los detectives e investigadores de su caso de inocencia.

“Ellos no solo son buenos abogados. Son personas buenas a quienes les importan las personas”, dijo, y cuestionó: ¿Por qué sucede esto? ¿Podemos estar seguros de que no seguirá sucediendo?”

Charlotte expresó que Lombardo Palacios era un niño de 15 años y ella tenía 20 cuando fueron encarcelados. Ambos prevenían de familias pobres y ninguno de los dos tenía a su padre en casa.

“Estoy segura que alguien de una familia con recursos podría haber combatido mejor”, expresó.

Y, aunque dijo suponerse agradecida con el sistema penal que los exoneró, subrayó que todavía le preocupa el sistema criminal que los condenó.

Lombardo aparece con el fiscal Hochman, su madre y su hermana. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Identificación errónea

El 28 de marzo de 2007, aproximadamente a las 10:20 p. m., Héctor Luis Flores recibió un disparo después de un altercado verbal en el estacionamiento de un centro comercial en la cuadra 5200 de Sunset Boulevard en East Hollywood. Fue trasladado a un hospital donde luego murió.

Durante la investigación, las identificaciones erróneas de testigos que supuestamente estuvieron en el lugar de los hechos y otras pruebas circunstanciales llevaron a la detención de Pleytez y Palacios.

Basándose en esas evidencias, el 6 de octubre de 2009, un jurado condenó a Palacios y Pleytez por asesinato en primer grado. Cada uno fue sentenciado a entre 50 años y cadena perpetua. Esas condenas y sentencias fueron confirmadas en una apelación, en 2011.

Sin embargo, más de 13 años después de las condenas, la oficina del exfiscal de distrito, George Gascón, fue invitada a trabajar con Ellen Eggers, principal abogada de Pleytez y Matt Lombard, el abogado de Palacios, así como Nicolas Tomas y otros abogados de California Innocence Advocates para garantizar justicia para las víctimas del sistema judicial.

En un cuarto donde era interrogado, y cuando lo dejaron solo los detectives que investigaban el asesinato de Héctor Luis Flores, entonces de 15 años, Lombardo Palacios levantaba sus brazos como clamando al cielo porque creyeran en su inocencia y pidiendo ayuda a Dios.

Él es inocente y siempre lo fue’

“Me sentía solo. Me sentía abusado. ¿Cómo puede ser que me están haciendo esto a mí? Yo nunca he matado a nadie. Nunca he lastimado a nadie”, dijo sobre sus pensamientos de aquellos interrogatorios. “Pero el 20 de diciembre [de 2024] volví a nacer, porque pasaré en libertad mi primera Navidad con mi familia”.

“Nunca. No soy capaz de lastimar a nadie”, añadió. “Le estaba rogando a Dios que me ayudara y que saliera la verdad. Y lo hizo. Se tardó 17 años, pero lo hizo, y sacó la verdad”.

Nicolas Tomas, entonces el único abogado de Pleytez y Palacios, presentó la solicitud inicial a la Unidad de Revisión de Condenas (CRU) de la oficina del exfiscal George Gascón en noviembre de 2022.

“Charlotte, Lombardo, sus familias y todo el equipo legal están profundamente agradecidos a la Unidad de Revisión de Condenas por haber proporcionado una plataforma para presentar este caso y por trabajar en colaboración para descubrir las verdades que finalmente liberaron a nuestros clientes”, dijo el abogado Tomas.

“Somos reacios a decir que se ha hecho justicia, porque las injusticias que nuestros clientes han sufrido durante casi dos décadas son insondables, pero esto es definitivamente un motivo de celebración”, añadió el abogado Matt Lombard.

Megan Baca, de California Innocence Advocates, dijo que el equipo de defensa se sintió “animado por el compromiso del fiscal Hochman de corregir condenas injustas y sus notables esfuerzos para asegurar la liberación inmediata de nuestros clientes, lo que permitió a Charlotte y Lombardo pasar su primera Navidad en 17 años en casa con sus familias, donde siempre han pertenecido”.

En efecto, Claudia Ortiz, una mujer guatemalteca y madre de Lombardo Palacios describió que, mientras su hijo estaba detrás de las rejas, su sufrimiento nunca paró.

“Muchas personas lo miraban a uno como si fuera algo raro; pensaban que tenia a un hijo [asesino] durante todo el tiempo que estuvo en la cárcel”, declaró. “Yo estoy dando la cara por mi hijo porque él es inocente. Siempre lo ha sido ante todo el mundo”.

Latinos y afroamericanos

Cuando aún estaba en la facultad de derecho, el abogado Nicolas Tomas había descubierto que las afirmaciones de inocencia de Pleytez y Palacios eran creíbles, comenzó a trabajar para exonerar a ambos.

Por separado, el abogado Rob Scroggie y el investigador privado John Brown comenzaron a investigar el caso a petición de la madre de Pleytez.

Con el tiempo, Nicolas Tomas, John Brown, Matt Lombard y Ellen Eggers combinaron esfuerzos y finalmente unieron fuerzas con Megan Baca. La investigación colectiva arrojó nuevas pruebas que apuntan a nuevos sospechosos.

“No quiero decir que hay justicia si [Pleytez y Palacios] pasaron 17 años en la cárcel por algo no hicieron”, dijo a La Opinión, la abogada Baca, de California Innocence Advocates.

Sobre el por que las sentencias y encarcelamiento de inocentes afecta más a latinos y afroamericanos, dijo: “Creo que la gente necesita prestar más atención al sistema legal penal. Estar más involucrado en las elecciones de Fiscales de Distrito”.

“Al responsabilizar a quienes están en el poder, se sabe si se supone que la disciplina representa al pueblo y el pueblo incluye a estas personas afroamericanas y de color que están siendo encarceladas y condenadas injustamente, entonces la responsabilidad recae en los jurados; depende del público votante y simplemente de prestar atención a los casos que están teniendo lugar… Me siento muy feliz de que [Charlotte Pleytez y Lombardo Palacios] estén en casa y de que Charlotte pueda celebrar en casa el primer cumpleaños con su hija”.

Curiosamente, ambas madres de los latinos recién liberados dijeron a La Opinión que en casa celebraran la Navidad con una cena de tamales.

Buscan a los verdaderos asesinos de Héctor Luis Flores

El fiscal Hochman elogió el trabajo de los abogados de Pleytez y Palacios, al mencionar que fueron profesionales, persistentes y minuciosos en su trabajo para presentar nuevas pruebas.

“Son dignos de elogio por sus tremendos esfuerzos, ya que han demostrado las mejores cualidades de la profesión jurídica”, explicó.

Para llegar a la anulación de las condenas de Charlotte Pleytez y de Lombardo Palacios, el fiscal Hochman invitó al abogado litigante que originalmente obtuvo la condena de los dos latinos.

Aquella condena inicial de 50 años a cadena perpetua fue consensuada unánimemente por un jurado y un juez la aprobó; además de ser reconfirmada en una apelación.

El fiscal estuvo en la sala del juez William C. Ryan cuando los miembros de la Unidad de Revisión de Sentencias (CRU) hicieron la presentación de las nuevas pruebas -incluyendo el testimonio de dos personas que dijeron que Pleytez y Palacios no habían asesinado a Héctor Flores.

Si bien Hochman no dio detalles sobre la nueva evidencia que exculpó totalmente a los dos exreclusos latinos, indicó que lo hará cuando presente cargos contra los verdaderos perpetradores de la muerte de Héctor Flores.

El fiscal Hochman aclaró que seguirá trabajando con los Defensores de la Inocencia de California (California Innocence Advocates), abogados e investigadores que trabajen casos similares al de Charlotte Pleytez y Lombardo Palacios.

“Si tienen información válida sobre las personas que están hoy en prisión, que no deberían estar allí, que fueron condenadas injustamente, pero tal vez sean inocentes del delito, entonces esta oficina trabajará diligentemente para analizar toda esa evidencia, hacer las determinaciones apropiadas, y si se trata de dejar de lado las condenas, hacerlo con celeridad y sacar a estas personas de prisión”, dijo Hochman.