Ariadna Gutiérrez se despide del 2024 con nueva pareja

La modelo e influencer Ariadna Gutiérrez ha dejado a más de uno con la boca abierta luego de revelar que el 2024, además de ser un año exitoso a nivel profesional, trajo consigo triunfos en el ámbito amoroso. Y es que la famosa confesó haberle dado una nueva oportunidad al amor y estar más enamorada que nunca.

En una dinámica de preguntas y respuestas realizada por medio de su canal de Youtube, la exintegrante de “La Casa de los Famosos” destapó que las especulaciones con respecto a su vida privada son ciertas: cuenta con una nueva pareja.

“Ustedes siempre quieren saber si estoy en pareja y sí estoy en pareja“, confesó visiblemente emocionada. Sin embargo, complementó su respuesta hablando acerca de su decisión de mantener los detalles de su romance fuera de foco.

“Ya no voy a decir mucho porque ustedes saben que yo tomé la decisión hace muchos años de mantener mi vida privada, mi vida amorosa en privado. Es algo que para mí se convirtió en una promesa para mí misma”, añadió.

Ariadna Gutiérrez indicó que solo piensa compartir la identidad de su pareja cuando este se trate del “indicado”. Pero, ¿cómo lo sabrá?

“Para mí, mi relación amorosa, mi relación de pareja, es tan privada que el día que yo muestre a esa persona con la que estoy es porque estoy ya en mi luna de miel o estoy embarazada“, sentenció. “No sé, ya cuando yo sé que es esa persona ya para el resto de mi vida o hasta que Dios lo decida. Pero antes no creo. Todo puede cambiar, pero hasta ahora esta es la promesa que me hice a mí misma y por eso no muestro nada de mi relación sentimental”.

Además de hablar sobre su nuevo estatus sentimental, Ariadna Gutiérrez se dijo agradecida por el crecimiento personal que vivió durante el 2024, pues cada vez se siente más segura de sí misma y de los proyectos en los que se embarca.

“Obviamente el proyecto del cual me siento más orgullosa es mi propio proyecto (…) Mi confianza, mi autoestima, ese trabajo interior que es constante, que va cada día y que yo siento que cada día me hace más feliz ver la persona que me estoy convirtiendo y la verdad que eso me hace sentir muy orgullosa”, compartió la colombiana.