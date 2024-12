Santiago Giménez ambicioso: “Me veo ganando una Champions y un Mundial”

El mexicano Santiago Giménez no tiene miedo de soñar en grande y así lo dejó saber al revelar cuáles son sus dos grandes sueños por conseguir en su carrera. Se trata nada más y nada menos que de conquistar la Champions League y una Copa del Mundo con la Selección de México.

En una reciente entrevista con TNT Sports México el delantero del Feyenoord neerlandés confesó las metas que ha visualizado para su carrera tanto a nivel de clubes como con el combinado nacional, unos objetivos que han sido pocos lo que han podido concretar.

“Me veo levantando la ‘Champions’ y un Mundial con la selección mexicana. A mí me gusta creer en grande y no me da cosa decir que voy a intentar ser campeón”, destacó el atacante de 23 años que cerró este 2024 en un buen momento tras regresar de una larga lesión muscular.

El atacante mexicano Santiago Giménez se fue en blanco durante la derrota sufrida por el Feyenoord ante el PSV Eindhoven en el cierre del 2024 en el campeonato de los Países Bajos. Crédito: MAURICE VAN STEEN | EFE

Santiago Giménez ha marcado seis goles en nueve partidos de esta temporada en el torneo neerlandés, el más reciente el fin de semana que terminó en derrota ante el líder de la clasificación, PSV Eindhoven (3-0) y que fue el último del también mexicano Hirving “Chucky” Lozano antes de irse a la MLS.

En la Champions League el delantero mexicano también se ha hecho presente con dos anotaciones en tres partidos y el Feyenoord se ubica en el puesto 18 del renovado formato de la competición en la que los primeros ocho avanzan directamente mientras los 16 siguientes disputarán un playoffs.

Guiño al Liverpool

Santiago Giménez aseguró recientemente que le gustaría completar la temporada con el Feyenoord más allá de que su nombre ha estado vinculado a rumores sobre una posible salida desde la pasada temporada. Sin embargo, el mexicano le hizo un reciente guiño al Liverpool de Arne Slot.

Santiago Giménez saludando al entrenador Arne Slot durante su etapa en el Feyenoord antes de asumir el reto de dirigir al Liverpool ocupando el lugar dejado por el alemán Jürgen Klopp. Crédito: Patrick Post | AP

“Hay muy buena relación con Arne (Slot) pues estuvimos dos años juntos. Acá mis compañeros en el club me hacen bromas de que soy su hijo y no sé qué por la buena relación que teníamos cuando él estaba acá”, comentó el ‘Bebote’ sobre el director técnico neerlandés con el que estuvo en el Feyenoord.

“Confió en mí cuando recién llegué a Europa y nada, simplemente tengo palabras de agradecimiento. Sabemos que le va a ir muy bien porque es un gran entrenador”, agregó el mexicano quien en su momento también protagonizó un rumor sobre su posible ida a los Reds con la llegada del DT.

De momento Santiago Giménez se prepara para afrontar de la mejor manera este 2025 en el que espera seguir mejorando sus números y completar la temporada con el Feyenoord a la espera de saber qué le depara el futuro.

