Tricampeón de América se convierte en Santa Claus para llevar alegría a niños de África

Luego de celebrar el tricampeonato con América, Igor Lichnovsky, el zaguero que llegó al nido en 2023 y que se encuentra en la recta final de su recuperación por una lesión de ligamento cruzado, se trasladó hasta Uganda, en África, para llevar alegría a niños y jóvenes de escasos recursos.

A través de sus redes sociales, el también defensor de la selección de Chile compartió algunas imágenes del viaje que hizo como parte de un proyecto que tiene con la ONG Water is life, para apoyar a la gente que más lo necesita.

En el texto que compaña al álbum de fotos el futbolista expresó su felicidad por la convivencia y explicó que esto forma parte de algo mucho más grande, aunque por el momento solo adelanto que están trabajando en la construcción de una escuela y un campo de fútbol.

“Momentos que no quiero olvidar. Estos niños y comunidad tienen un gran propósito en su zona geográfica y me llena de orgullo colocar mi granito de arena para que se pueda cumplir; estoy feliz de darle sentido a mi vida y a la de otros, darle sentido al futbol que tanto amo y me ha dado con estas misiones. Se viene otro campo de futbol y una escuela, pero el objetivo mayor es otro”, escribió.

En la publicación, donde hay fotos y varios videos, se aprecia al jugador mostrando una camiseta del América, disputando una “cascarita” con los niños del lugar y disfrutando de algunas tradiciones, como la danza.

En las imágenes también posa junto a su pareja, la actriz Cassandra Sánchez Navarro, quien lo acompañó en el viaje.

Esta no es la primera vez que Lichnovsky colabora en algo así, ya que el año pasado también ocupó sus vacaciones de fin de año para apoyar a niños de África, aunque en el 2023 lo hizo en Kenia.

En lo profesional, lo que viene para el futbolista azulcrema, es la búsqueda del tetracampeonato, ya que su regreso a las canchas se planea para finales de enero o principios de febrero, luego de estar fuera de actividad por varios meses.

