¿Cómo se determina el puntaje general de CR para los coches?

El puntaje considera el nivel de rendimiento de las pruebas de manejo en carretera, la confiabilidad y la satisfacción de los propietarios según las encuestas y la seguridad

Un Lexus GX subiendo la icónica colina de rocas en el Centro de Pruebas de Automóviles de Consumer Reports.

By Consumer Reports

Ningún atributo por sí solo hace que un coche sea verdaderamente excepcional. Es por eso que Consumer Reports siempre ha evaluado cada vehículo utilizando un conjunto de pruebas, que se basan en datos o en las experiencias de nuestros evaluadores y miembros.

Analizar toda esa información puede resultar complicado para un comprador de autos que tiene poco tiempo. CR combina los resultados de sus pruebas y encuestas en un puntaje general conveniente, que ayuda a nuestros miembros a encontrar de forma rápida los mejores autos, SUV y camionetas que mejor se ajusten a sus necesidades.

“Nuestro puntaje general es la única forma de tener una visión completa de cómo se compara un automóvil con otros”, afirma Jake Fisher, director principal de pruebas de automóviles de Consumer Reports. “Existen muchas fuentes para saber si un automóvil es cómodo para manejar, pero el puntaje general de CR va mucho más allá. La seguridad y la confiabilidad son factores clave, además del rendimiento, en nuestras rigurosas pruebas”.

Cuatro factores en el puntaje general

Cada coche que probamos recibe una puntuación considerando cuatro factores clave: prueba de manejo en carretera, confiabilidad, satisfacción del propietario y seguridad.

1. Nuestro programa de pruebas de manejo en carretera evalúa el rendimiento de los vehículos en condiciones reales. Cada año, probamos alrededor de 50 coches y camionetas nuevos a través de más de 50 pruebas en nuestro centro de pruebas de 327 acres en Colchester, Connecticut. Estas pruebas incluyen aceleración, frenado, manejo de emergencia y eficiencia de combustible, entre otros. También evaluamos aspectos como la facilidad de uso, la calidad de ensamblaje, el nivel de ruido, la comodidad al manejar y los sistemas de seguridad. En el caso de los vehículos eléctricos, tomamos en cuenta factores como la velocidad y la facilidad de carga, y la autonomía.

2. Realizamos encuestas a los miembros de Consumer Reports para prever la confiabilidad de los autos nuevos. Todos los años, recopilamos información detallada sobre sus experiencias con cientos de miles de automóviles. Los datos se publican en línea y abarcan 20 áreas problemáticas clave.

3. La satisfacción del propietario se basa en si un miembro de CR definitivamente elegiría el mismo coche si tuviera la oportunidad de comprarlo nuevamente, lo que indica si el auto cumplió con sus expectativas. En nuestra encuesta exclusiva sobre automóviles, los propietarios también califican sus vehículos en cuanto a la experiencia de manejo, comodidad y valor.

4. Las calificaciones de seguridad incluyen datos de las pruebas de choque realizadas por el Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras (IIHS) y la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), cuando están disponibles. También tenemos en cuenta las pruebas de prevención de choque frontal para peatones del IIHS. Otorgamos puntos adicionales a los vehículos que cuentan con sistemas de seguridad avanzados que han demostrado reducir accidentes, lesiones y muertes cuando son parte del equipamiento de serie en todos los niveles de un modelo.

Restamos puntos a los coches con asistencia activa para el manejo que no incluyen un sistema efectivo de monitoreo de atención del conductor.

Y le dimos puntos adicionales a los vehículos que vienen de serie con la advertencia de punto ciego y la advertencia de tráfico cruzado trasero, y restamos puntos cuando no los tienen.

Photo: John Powers/Consumer Reports

El puntaje general no es definitivo. A medida que se recopilan nuevos datos sobre pruebas, confiabilidad, satisfacción del propietario y seguridad, los puntajes se actualizarán en CR.org. Por eso, los miembros deben revisar regularmente el sitio web para obtener las evaluaciones más recientes de los autos con el mejor rendimiento, mayor confiabilidad, mayor nivel de satisfacción y mejor seguridad.

