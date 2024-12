Dos muertos y otro herido en tiroteo en las afueras de un IHOP en Florida

Autoridades informaron que dos personas murieron y otra resultó herida en un tiroteo ocurrido el miércoles afuera de un restaurante IHOP en el sur de Florida.

Los tres adultos se conocían y no existía ninguna amenaza para la ciudad de Miramar, dijo Janice McIntosh, portavoz del Departamento de Policía de Miramar, según The Associated Press.

“No estamos buscando a ningún sospechoso en este momento. Queremos asegurarle al público que no fue un acto de violencia al azar”, dijo McIntosh.

Los agentes de policía que respondieron a los informes de disparos en el restaurante encontraron a los heridos en el estacionamiento. Los paramédicos los llevaron a un hospital cercano donde dos de ellos murieron.

McIntosh dijo que el departamento de policía no estaba dando a conocer de inmediato detalles sobre las identidades de los que recibieron disparos, el motivo o la persona o personas que abrieron fuego debido a la investigación.

Miramar está ubicada en el sur del condado de Broward, cerca del condado de Miami-Dade.

Sigue leyendo: