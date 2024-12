El “Tala” Rangel portero de Chivas no descarta jugar en el Bayern Múnich

Raúl “Tala” Rangel portero titular de las Chivas es un deportista con grandes convicciones y metas firmes, tanto a corto, mediano y largo plazo, tal como las reveló en el podcast de “La Capitana”, conducido por la esposa de Andrés Guardado y donde dijo que se ve pronto defendiendo la portería del Bayern Múnich.

Rangel, con dos últimos torneos de la Liga MX a todo lo que da sumando más de tres mil minutos de actividad, sabe que está en una posición con los dos lados de la arista, tanto para bien como para mal, ya que su gran rendimiento no puede permitir ningún despiste.

Por esa razón está consciente de que la clave en su rendimiento debe ser la mentalidad, donde ha tratado de alejarse de compañeros con grandes convicciones, pero con pocas aspiraciones y que al final han sido flor de un día.

“No lo digo en mala onda y mucho menos como crítica, sino que he vivido de cerca ejemplos donde compañeros tienen grandes aptitudes, pero su mentalidad no les permitió explotar sus grandes condiciones y capacidad, quedándose en el camino cuando tenían todo para triunfar. Creo que ahí radica la clave de todo, en lo que aspires y luches por conseguirlo”, expuso el guardameta que debutó con la selección de México en un duelo previo a la Copa América contra Uruguay.

Rangel también expuso en la charla que la clave en su posición es saber que:“Si haces un gran lance no eres el mejor o la figura y si cometes un error, tampoco eres lo peor, creo que tienes que ser más neutro, más consciente y como ves todo el partido de frente tienes que saber un poco de lo táctico, de saber ordenar”.

De menos a más con Chivas

Raúl Rangel reconoció que sus inicios en la titularidad de Chivas, ya que había muchas dudas sobre su verdadera capacidad: “Decían que uno estaba muy morro (joven), dijeron que no podía y yo siempre respondí lo contrario y como que eso fue un motor, fue gasolina. Haz de cuenta que abrieron la jaula y a correr. La afición de Chivas es difícil y es complicado llenar los zapatos de grandes porteros y debes saber aguantar y manejar a la prensa como a la afición”.

Raúl Rangel tiene claras sus metas y entre ellas sobresale el jugar en Europa con el Bayern Múnich. Crédito: Juan Carlos Cubeyro. | Imago7

“Fue todo un reto, lo fui llevando poco a poco, manejándolo día a día y al final me gusta defender a un equipo con puros mexicanos, defender como si fuera otra selección, creo que eso es un orgullo muy grande”, destacó el actual titular de la meta de Chivas.

Jugar en Europa

En la charla, Raúl no dejó pasar la oportunidad para establecer que sus metas a mediano y largo plazo son las de jugar en Europa:”Creo que me gustaría empezar donde fuera, obviamente no una Segunda División, pero si en una primera división de España, Inglaterra y Alemania. Me gusta mucho el Bayern Múnich, pero hasta el momento no hay ninguna oferta”.

