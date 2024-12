Increíble rescate de anciano con un dron en Los Ángeles

Un hombre de 78 años con demencia, que se había extraviado bajo condiciones de clima frío en Los Ángeles, fue localizado con la tecnología de un dron con sensores de calor por luz infrarroja, dijo el Equipo de Búsqueda y Rescate de Malibu del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD).

La víctima, cuya identidad no fue revelada por las autoridades, había sido reportada como desaparecida aproximadamente a las 7:30 p.m. del lunes 23 de diciembre, unas tres horas después de haber ido a revisar su buzón y sin regresar, informó el equipo de búsqueda en las redes sociales.

En el momento de su desaparición, en la zona se tenía una temperatura de unos 48 grados, con tendencia a descender todavía más, por lo que la desaparición del anciano, que sufre demencia de aparición precoz, se volvía especialmente peligrosa.

El equipo de Búsqueda y Rescate de Malibu utilizó un dron equipado con tecnología de búsqueda de calor por infrarrojos, con el que se detectó una señal de calor que se encontraba inmóvil entre la vegetación, muy cerca de una carretera.

“Al creer que la señal de calor era de la persona desaparecida, se desplegaron operadores de búsqueda y rescate de Malibu con equipo médico y de evacuación”, dijeron los funcionarios.

“Al llegar al lugar, los rescatistas observaron que el hombre desaparecido sufría una enfermedad relacionada con el frío, estaba confundido y no podía caminar. Lo evaluaron, lo envolvieron en una manta y lo colocaron en una canasta de rescate” agregaron.

Cuando los rescatistas encontraron al anciano, todavía tenía en sus manos un control remoto de televisión.

“(El dron) es una herramienta increíble. Este hombre estaba en el suelo y no podía moverse. No podía hacerle señales a nadie y no podía responder a nadie debido a la demencia”, dijo el agente David Katz.

Con la tecnología infrarroja, el agente dijo que la persona aparece literalmente como un cono de autopista, con una apariencia naranja o roja brillante en el monitor.

Posteriormente, la víctima recibió tratamiento por la hipotermia y se le trasladó en ambulancia a un hospital.

